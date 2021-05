Stasera in tv prima serata 6 maggio 2021 “Kill Bill Vol 2” su Spike. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 6 maggio 2021. La guida tv

Raiuno – “Un passo dal cielo 6” (ore 21.25, FICTION)

Raidue – “Anni 20” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Raitre – “Amore criminale” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Rete 4 – “Dritto e rovescio” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Canale 5 – “Felicissima sera” (ore 21.20, VARIETA’)

Italia 1 – “Gli album di Freedom” (ore 21.20, DOCUMENTI)

La7 – “Piazzapulita” (ore 21.15, ATTUALITA’)

Tv8 [CANALE 8] – “Diretta gol Europa League“ (ore 21, CALCIO)

Nove [CANALE 9] – “Conversazione con Francesco su vizi e virtù“ (ore 21.25, DOCUMENTI) “The Revenant” (ORE 22.25, FILM DRAMMATICO)

20 [CANALE 20] – “La preda perfetta” (ore 21, FILM AZIONE)

Rai 4 [CANALE 21] – “Criminal Minds” (ore 21.20, TELEFILM)

Iris [CANALE 22] – “Il sesto giorno“ (ore 21, FILM FANTASCIENZA)

Rai Movie [CANALE 24] – “Attacco al potere” (ore 21.10, FILM AZIONE)

Paramount Network [CANALE 27] – “Spanglish – Quando in famiglia sono in troppi a parlare“ (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

La 5 [CANALE 30] – “Il Presidente – Una storia d’amore“ (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Cine 34 [CANALE 34] – “Malena” (ore 21, FILM DRAMMATICO)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “Eden – Un pianeta da salvare” (ore 21.30, DOCUMENTI)

Cielo [CANALE 26] – “The Asian Connection“ (ore 21.15, FILM AZIONE)

TV2000 [CANALE 28] – “Rita da Cascia” (ore 21.10, FILM TV BIOGRAFICO)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “L’isola dei famosi Extended Version” (ore 20.30, REALITY)

Focus [CANALE 35] – “Clima pazzo, pazzo clima” (ore 21.15, FILM DOCUMENTARIO)

Rai Storia [CANALE 54] – “a.C.d.C” (ORE 21.10, DOCUMENTI)

DMAX [CANALE 52] – “I pionieri dell’oro” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Spike [CANALE 49] – “Kill Bill Vol 2” (ore 21.30, FILM)

Italia 2 [CANALE 66] – “Necropolis – La città dei morti” (ore 21.15, FILM AVVENTURA)

Rai 5 [CANALE 23] – “Omaggio ad Antonio Vivaldi” (ore 21.15, CONCERTO)

Rai Premium [CANALE 25] – “Rex 3” (ORE 21.20, FICTION)

Real Time [CANALE 31] – “Il regno di Katia Salzano” (ore 21.25, REALITY)

Giallo [CANALE 38] – “Alice Nevers – Professione giudice” (ore 21.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “The closer” (ore 21.10, TELEFILM)

*Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti.