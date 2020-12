Stasera in tv prima serata 6 dicembre 2020: “Non ci resta che piangere” su Rete 4. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 6 dicembre 2020. La guida tv

Raiuno – “Vite in fuga” (ore 21.25, FICTION)

Raidue – “NCIS: Los Angeles” (ore 21.25, TELEFILM)

Raitre – “che tempo che fa” (ore 21.25, TALK SHOW)

Rete 4 – “Non ci resta che piangere” (ore 21.20, FILM COMMEDIA)

Canale 5 – “Live Non è la d’Urso” (ore 21.20, TALK SHOW)

Italia 1 – “Il GGG – Il Grande Gigante Gentile” (ore 21.20, FILM FANTASTICO)

La7 – “Non è l’arena” (ore 21.15, ATTUALITA’)

Tv8 [CANALE 8] – “I delitti del Barlume – Ritorno a Pineta” (ore 21.30, FILM TV GIALLO)

Nove [CANALE 9] – “Natale in affitto” (ore 21.25, FILM COMMEDIA)

20 [CANALE 20] – “Act of valor” (ore 21.00, FILM GUERRA)

Rai 4 [CANALE 21] – “End of justice – Nessuno è innocente” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

Iris [CANALE 22] – “Vi presento Joe Black” (ore 21.00, FILM DRAMMATICO)

Rai 5 [CANALE 23] – “cuccioli selvaggi” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Rai Movie [CANALE 24] – “Mai Stati Uniti” (ore 21.00, FILM COMMEDIA)

RaiPremium [CANALE 25] – “Baby sitter per forza” (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Cielo [CANALE 26] – “Caccia spietata“ (ore 21.15, FILM WESTERN)

Paramount Network [CANALE 27] – “The mexican“ (ore 21.10, FILM AVVENTURA)

La 5 [CANALE 30] – “Un amico molto speciale“ (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Real Time [CANALE 31] – “90 giorni per innamorarsi: e poi” (ore 21.25, REALITY)

Cine 34 [CANALE 34] – “Venuto al mondo” (ore 21.30, FILM DRAMMATICO)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Grande Fratello Vip” (ore 21.15, TALENT)

Italia 2 [CANALE 120] – “The big bang theory” (ore 21.15, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “CSI” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

Stasera in tv primaserata 6 dicembre 2020: “Non ci resta che piangere” su Rete 4.

