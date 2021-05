Stasera in tv prima serata 31 maggio 2021 “La vita di Adele” su Cielo Tv. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 31 maggio 2021. La guida tv

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “Europeo U21: Portogallo-Italia” (ore 21.25, CALCIO)

Raidue – “Come ti divento bella!” (ore 21.20, FILM COMMEDIA)

Raitre – “Report” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Rete 4 – “Quarta Repubblica” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Canale 5 – “L’isola dei famosi” (ore 21.20, REALITY)

Italia 1 – “Homefront” (ore 21.20, FILM AZIONE)

La7 – “Insonnia d’amore” (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Tv8 [CANALE 8] – “Gomorra – La serie“ (ore 21.30, FICTION)

Nove [CANALE 9] – “Australia“ (ore 21.25, FILM DRAMMATICO)

20 [CANALE 20] – “Duri si diventa” (ore 21, FILM COMMEDIA)

Rai 4 [CANALE 21] – “Resident Alien” (ore 21.20, TELEFILM)

Iris [CANALE 22] – “Il patto dei lupi” (ore 21, FILM AVVENTURA)

Rai Movie [CANALE 24] – “Il gigante” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

Paramount Network [CANALE 27] – “Il lato positivo” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

La 5 [CANALE 30] – “Ti va di ballare?” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

Cine 34 [CANALE 34] – “L’allenatore nel pallone 2” (ore 21, FILM COMMEDIA)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “Nations League: Italia-Russia” (ore 21, PALLAVOLO FEMMINILE)

Cielo [CANALE 26] – “La vita di Adele“ (ore 21.15, FILM DRAMMATICO)

TV2000 [CANALE 28] – “A.D.: La Bibbia continua” (ore 21.10, MINISERIE)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Avanti un altro pure di sera” (ore 21.10, QUIZ)

Focus [CANALE 35] – “Antico Egitto: Civiltà eterna” (ore 21.15, DOCUMENTI) “Civiltà sepolte: I misteri del Nilo” (ORE 22.15, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “Catilina – Cronaca di una congiura” (ore 21.10, DOCUMENTI) “Italia viaggio nella bellezza” (ORE 22.40, DOCUMENTI)

DMAX [CANALE 52] – “Lupi di mare” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Spike [CANALE 49] – “Top Gear” (ore 21.30, MOTORI)

Italia 2 [CANALE 66] – “Sucker Punch” (ore 21.15, FILM FANTASY)

Rai 5 [CANALE 23] – “Sciarada – Il circolo delle parole” (ore 21.15, DOCUMENTI) “Bangla” (ORE 22.25, FILM DRAMMATICO)

Rai Premium [CANALE 25] – “Miss Scarlet and the Duke” (ORE 21.20, TELEFILM)

Real Time [CANALE 31] – “Vite al limite: e poi” (ore 21.25, DOCU-REALITY)

Giallo [CANALE 38] – “I misteri di Murdoch” (ore 21.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “CSI: Miami” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

