Stasera in tv prima serata 29 dicembre 2020: “Amarcord” su Cine34.

Raiuno – “Biancaneve” (ore 21.25, FILM FANTASTICO)

Raidue – “Un’ora sola vi vorrei – Per le feste” (ore 21.25, VARIETA’)

Raitre – “Maria Teresa” (ore 21.25, MINISERIE)

Rete 4 – “Selvaggi” (ore 21.20, FILM COMMEDIA)

Canale 5 – “Viaggio nella grande bellezza” (ore 21.20, DOCUMENTI)

Italia 1 – “Le iene” (ore 21.20, ATTUALITA’)

La7 – “Sabrina” (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Tv8 [CANALE 8] – “Il bacio di mezzanotte” (ore 21.30, FILM TV COMMEDIA)

Nove [CANALE 9] – “I magnifici 7” (ore 21.25, FILM WESTERN)

20 [CANALE 20] – “Today you die” (ore 21.00, FILM AZIONE)

Rai 4 [CANALE 21] – “Hanna” (ore 21.10, FILM AZIONE)

Iris [CANALE 22] – “Le colline bruciano” (ore 21.00, FILM WESTERN)

Rai 5 [CANALE 23] – “Non buttiamoci giù” (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Rai Movie [CANALE 24] – “I giganti del west” (ore 21.00, FILM WESTERN)

RaiPremium [CANALE 25] – “Io sono Mia” (ore 21.15, FICTION)

Cielo [CANALE 26] – “In viaggio con Jacqueline“ (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Paramount Network [CANALE 27] – “La storia infinita“ (ore 21.10, FILM FANTASTICO)

La 5 [CANALE 30] – “Grande Fratello Vip“ (ore 21.10, REALITY)

Real Time [CANALE 31] – “Matrimonio a prima vista USA” (ore 21.25, REALITY)

Cine 34 [CANALE 34] – “Amarcord” (ore 21.30, FILM COMMEDIA)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Grande Fratello Vip” (ore 21.15, TALENT)

Italia 2 [CANALE 120] – “Superhero – Il dotato fra i supereroi” (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Forever” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

Stasera in tv primaserata 29 dicembre 2020: “Amarcord” su Cine34.

*Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti.