Stasera in tv prima serata 28 maggio 2021 “Yes Man” su Canale 20. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 28 maggio 2021. La guida tv

Stasera in tv prima serata 28 maggio 2021 “Yes Man” su Canale 20

da sorrisi.com

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “Italia-San Marino” (ore 20.30, CALCIO AMICHEVOLE)

Raidue – “NCIS” (ore 21.20, TELEFILM) “Blue Bloods” (ore 22.05, TELEFILM)

Raitre – “La principessa Sissi” (ore 21.20, FILM STORICO)

Rete 4 – “Le storie di Quarto Grado” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Canale 5 – “Il segreto” (ore 21.20, TELENOVELA)

Italia 1 – “Taken 3 – L’ora della verità” (ore 21.20, FILM AZIONE)

La7 – “Propaganda Live” (ore 21.15, ATTUALITA’)

Tv8 [CANALE 8] – “Il codice Da Vinci“ (ore 21.30, FILM THRILLER)

Nove [CANALE 9] – “Fratelli di Crozza“ (ore 21.25, VARIETA’)

20 [CANALE 20] – “Yes Man” (ore 21, FILM COMMEDIA)

Rai 4 [CANALE 21] – “Triple Threat” (ore 21.20, FILM AZIONE)

Iris [CANALE 22] – “I nuovi eroi” (ore 21, FILM AZIONE)

Rai Movie [CANALE 24] – “Il mio Godard” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Paramount Network [CANALE 27] – “I misteri di Shadow Island – L’ultimo Natale” (ore 21.10, FILM TV GIALLO)

La 5 [CANALE 30] – “Tre all’improvviso” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Cine 34 [CANALE 34] – “La vergine, il toro e il capricorno” (ore 21, FILM COMMEDIA)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “Josephine, Ange gardien” (ore 21.30, TELEFILM)

Cielo [CANALE 26] – “Lo sguardo dell’altro“ (ore 21.15, FILM DRAMMATICO)

TV2000 [CANALE 28] – “Woodlawn” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “L’isola dei famosi – Extended Edition” (ore 20.30, REALITY)

Focus [CANALE 35] – “Engineered” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “SeDici STORIE” (ore 21.10, DOCUMENTI) “14-18 Grande Guerra cento anni dopo” (ore 22.10, DOCUMENTI)

DMAX [CANALE 52] – “Ingegneria perduta” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Spike [CANALE 49] – “Thunderbolt – Sfida mortale” (ore 21.30, FILM AZIONE)

Italia 2 [CANALE 66] – “The Hitcher” (ore 21.15, FILM THRILLER)

Rai 5 [CANALE 23] – “Art Night” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Rai Premium [CANALE 25] – “La guerra è finita” (ORE 21.20, FICTION)

Real Time [CANALE 31] – “Fuori menù” (ore 21.25, CUCINA) “Primo appuntamento crociera” (ORE 22.35, DOCU-REALITY)

Giallo [CANALE 38] – “Vera” (ore 21.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Chicago P.D.” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

Stasera in tv prima serata 28 maggio 2021 “Yes Man” su Canale 20

“20 MEDIASET” CANALE STREAMING DIRETTA GUARDA IL VIDEO

*Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti. Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti. Poi Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti.