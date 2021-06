Stasera in tv prima serata 26 giugno 2021 “Ossessione senza fine – Frammenti di un incubo” su Rai 2. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 26 giugno 2021. La guida tv

da sorrisi.com

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “Euro 2020 Ottavi di finale: Italia-Austria” (ore 20.30, CALCIO)

Raidue – “Ossessione senza fine – Frammenti di un incubo” (ore 21.05, FILM TV THRILLER 1^ TV)

Raitre – “Atlantic Crossing” (ore 21.20, MINISERIE 1^ TV)

Rete 4 – “Mamma mia!” (ore 21.20, FILM MUSICAL)

Canale 5 – “Grand Hotel – Intrighi e passioni” (ore 21.20, TELEFILM 1^ TV)

Italia 1 – “Shrek Terzo” (ore 21.20, FILM ANIMAZIONE)

La7 – “Downton Abbey” (ore 21.15, TELEFILM)

Tv8 [CANALE 8] – “Squadra 49“ (ore 21.30, FILM AZIONE)

Nove [CANALE 9] – “Emanuela Orlandi – Il caso è aperto“ (ore 21.25, DOCUMENTI)

20 [CANALE 20] – “Drive Angry 3D” (ore 20.45, FILM AZIONE)

Rai 4 [CANALE 21] – “Via dall’incubo” (ore 21.20, FILM THRILLER)

Iris [CANALE 22] – “The Forger – Il falsario” (ore 21, FILM THRILLER)

Rai Movie [CANALE 24] – “Non sposate le mie figlie” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Paramount Network [CANALE 27] – “Senti chi parla adesso!” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

La 5 [CANALE 30] – “Rosamunde Pilcher: Quando meno te lo aspetti” (ore 21.10, FILM TV DRAMMATICO)

Cine 34 [CANALE 34] – “Pochi dollari per Django” (ore 21, FILM WESTERN)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “Lie To Me” (ore 21.30, TELEFILM)

Cielo [CANALE 26] – “Graffiante desiderio“ (ore 21.15, FILM DRAMMATICO)

TV2000 [CANALE 28] – “Dear Frankie” (ore 21.20, FILM COMMEDIA)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Festivalbar 2001” (ore 21.10, ATTUALITA’)

Focus [CANALE 35] – “Mayday: Air Disaster – The Accident Files” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “Fatti di gente perbene” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

DMAX [CANALE 52] – “Animal Fight Club” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Spike [CANALE 49] – “Soko – Misteri tra le montagne” (ore 21.30, TELEFILM)

Italia 2 [CANALE 66] – “Tremors” (ore 21.15, FILM THRILLER)

Rai 5 [CANALE 23] – “Italian Stand-Up” (ore 21.15, COMEDY-SHOW)

Rai Premium [CANALE 25] – “Nero a metà” (ORE 21.20, FICTION)

Real Time [CANALE 31] – “Vite al limite: e poi” (ore 21.25, DOCU-REALITY)

Giallo [CANALE 38] – “L’ispettore Barnaby” (ore 21.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Poirot” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

