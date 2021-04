Stasera in tv prima serata 26 aprile 2021 “Dorian Gray” su Iris. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 26 aprile 2021. La guida tv

Stasera in tv prima serata 26 aprile 2021 “Dorian Gray” su Iris

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “La fuggitiva” (ore 21.25, FICTION)

Raidue – “Finalmente sposi” (ore 21.20, FILM COMMEDIA)

Raitre – “Report” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Rete 4 – “Quarta Repubblica” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Canale 5 – “L’Isola dei Famosi” (ore 21.20, REALITY)

Italia 1 – “Fast & Furious 7” (ore 21.20, FILM AZIONE)

La7 – “Chernobyl” (ore 21.15, MINISERIE)

Tv8 [CANALE 8] – “Alessandro Borghese – 4 ristoranti“ (ore 21.30, REALITY)

Nove [CANALE 9] – “Centurion“ (ore 21.25, FILM STORICO)

20 [CANALE 20] – “Un milione di modi per morire nel West” (ore 21, FILM COMMEDIA)

Rai 4 [CANALE 21] – “Sputnik” (ore 21.20, FILM FANTASCIENZA)

Iris [CANALE 22] – “Dorian Gray“ (ore 21.00, FILM THRILLER)

Rai 5 [CANALE 23] – “Sciarada Il circolo delle parole” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Rai Movie [CANALE 24] – “Sfida nella città morta” (ore 21.10, FILM WESTERN)

RaiPremium [CANALE 25] – “Top Dieci” (ore 21.20, VARIETA’)

Cielo [CANALE 26] – “A spasso con Daisy“ (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Paramount Network [CANALE 27] – “Il buongiorno del mattino“ (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

La 5 [CANALE 30] – “Rosamunde Pilcher: Licenza di tradire“ (ore 21.10, FILM TV SENTIMENTALE)

Real Time [CANALE 31] – “Sorelle al limite” (ore 20.35, DOCU REALITY)

Cine 34 [CANALE 34] – “…E fuori nevica!” (ore 21, FILM COMMEDIA)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Avanti un altro! Pure di sera” (ore 21.10, GAME SHOW)

Italia 2 [CANALE 66] – “Dragonheart” (ore 21.15, FILM FANTASY)

Top Crime [CANALE 39 ] – “CSI: Miami” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

Stasera in tv primaserata 26 aprile 2021 “Dorian Gray” su Iris

STASERA IN TV PRIMA SERATA 25 APRILE 2021

*Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti. Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti. Poi Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti.