Stasera in tv prima serata 25 maggio 2021 “Nuovo cinema paradiso” su Rai Movie. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 25 maggio 2021. La guida tv

Stasera in tv prima serata 25 maggio 2021 “Nuovo cinema paradiso” su Rai Movie

da sorrisi.com

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “Il commissario Montalbano – La luna di carta” (ore 21.25, FICTION)

Raidue – “Game of Games – Gioco Loco” (ore 21.20, GAME SHOW)

Raitre – “Cartabianca” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Rete 4 – “Fuori dal coro” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Canale 5 – “La partita del cuore” (ore 21.20, CALCIO)

Italia 1 – “Le iene show” (ore 21.20, ATTUALITA’)

La7 – “Di Martedì” (ore 21.15, ATTUALITA’)

Tv8 [CANALE 8] – “Italia’s Got Talent Best Of“ (ore 21.30, REALITY)

Nove [CANALE 9] – “Il potere dei soldi“ (ore 21.25, FILM THRILLER)

20 [CANALE 20] – “Run All Night – Una notte per sopravvivere” (ore 21, FILM AZIONE)

Rai 4 [CANALE 21] – “Ben Hur (2016)” (ore 21.20, FILM STORICO)

Iris [CANALE 22] – “L’ultimo colpo in canna” (ore 21, FILM WESTERN)

Rai Movie [CANALE 24] – “Nuovo cinema paradiso” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Paramount Network [CANALE 27] – “Last Action Hero – L’ultimo grande eroe” (ore 21.10, FILM FANTASY)

La 5 [CANALE 30] – “L’isola dei famosi” (ore 21.10, REALITY)

Cine 34 [CANALE 34] – “Tutti dentro” (ore 21, FILM COMMEDIA)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “Downton Abbey” (ore 21.30, TELEFILM)

Cielo [CANALE 26] – “La Tète En Friche – La testa tra le nuvole“ (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

TV2000 [CANALE 28] – “Once – Una volta” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “L’isola dei famosi ’21 – Extended version” (ore 20.30, REALITY)

Focus [CANALE 35] – “Meraviglie della terra” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “La bussola e la clessidra – La battaglia di Stalingrado” (ORE 21.15, DOCUMENTI) “Eventi – Franco Battiato sei un essere speciale” (ORE 22, DOCUMENTI) “Maxi Il grande processo alla mafia” (ORE 22.30, DOCUMENTI)

DMAX [CANALE 52] – “Nudi e crudi” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Spike [CANALE 49] – “True Justice – Vicolo di sangue” (ore 21.30, FILM TV AZIONE)

Italia 2 [CANALE 66] – “Mr. Bean, l’ultima catastrofe” (ore 21.15, FILM COMICO)

Rai 5 [CANALE 23] – “L’altra metà della storia” (ore 21.15, FILM DRAMMATICO)

Rai Premium [CANALE 25] – “Una casa e tanti guai” (ORE 21.20, FILM COMMEDIA)

Real Time [CANALE 31] – “Primo appuntamento crociera” (ore 21.25, REALITY) “Primo appuntamento” (ORE 22.50, REALITY)

Giallo [CANALE 38] – “Elementary” (ore 21.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “The Mentalist” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

Stasera in tv prima serata 25 maggio 2021 “Nuovo cinema paradiso” su Rai Movie

“RAI MOVIE” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

*Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti. Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti. Poi Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti.