Stasera in tv prima serata 25 aprile 2021 “Il miglio verde” su Rete 4

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “La compagnia del cigno 2” (ore 21.25, FICTION)

Raidue – “The Rookie” (ore 21.05, TELEFILM) “Bull” (ore 21.50, TELEFILM)

Raitre – “Che tempo che fa” (ore 20, TALK SHOW)

Rete 4 – “Il miglio verde” (ore 21.25, FILM DRAMMATICO)

Canale 5 – “Avanti un altro! Pure di sera” (ore 21.20, GAME SHOW)

Italia 1 – “Bumblebee” (ore 21.20, FILM FANTASY)

La7 – “Non è L’Arena” (ore 20.35, ATTUALITA’)

Tv8 [CANALE 8] – “Bruno Barbieri – 4 hotel“ (ore 21.35, REALITY)

Nove [CANALE 9] – “Supernanny“ (ore 21.25, REALITY)

20 [CANALE 20] – “Ride Along – Poliziotto in prova” (ore 21, FILM COMMEDIA)

Rai 4 [CANALE 21] – “Alone” (ore 21.20, FILM THRILLER)

Iris [CANALE 22] – “Il fiume della paura“ (ore 21.00, FILM THRILLER)

Rai 5 [CANALE 23] – “Risvegli” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Rai Movie [CANALE 24] – “Miracolo a Sant’Anna” (ore 21.10, FILM GUERRA)

RaiPremium [CANALE 25] – “Canzone segreta” (ore 21.20, VARIETA’)

Cielo [CANALE 26] – “Chloe – Tra seduzione e inganno“ (ore 21.15, FILM DRAMMATICO)

Paramount Network [CANALE 27] – “Gangs of New York“ (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

La 5 [CANALE 30] – “Ossessione matrimonio“ (ore 21.10, FILM TV COMMEDIA SENTIMENTALE)

Real Time [CANALE 31] – “90 giorni per innamorarsi” (ore 20.35, REALITY)

Cine 34 [CANALE 34] – “Le nuove comiche” (ore 21, FILM COMICO)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Pupetta – Il coraggio e la passione” (ore 21.10, FICTION)

Italia 2 [CANALE 66] – “The Big Bang Theory” (ore 21.15, SITCOM) “Young Sheldon” (ore 22.05, SITCOM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Colombo” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

*Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti.