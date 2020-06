Stasera in tv prima serata 23 giugno 2020: “Victoria e Abdul” su Canale 5. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 23 giugno 2020. La guida tv

Raiuno – “Il crimine non va in pensione” (ore 21.25, FILM COMMEDIA)

Raidue – “Squadra speciale Cobra 11” (ore 21.25, TELEFILM)

Raitre – “Cartabianca” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Rete 4 – “Fuori dal coro” (ore 21.25, ATTUALITA’)

Canale 5 – “Victoria e Abdul” (ore 21.20, FILM DRAMMATICO)

Italia 1 – “Le iene show” (ore 21.20, ATTUALITA’)

La7 – “JFK – Un caso ancora aperto” (ore 21.15, FILM DRAMMATICO)

Tv8 [CANALE 8] – “Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato“ (ore 21.30, FILM FANTASTICO)

Nove [CANALE 9] – “Deja Vu – Corsa contro il tempo” (ore 21.25, FILM THRILLER)

20 [CANALE 20] – “Scontro tra titani” (ore 21.00, FILM FANTASTICO)

Rai 4 [CANALE 21] – “The monster” (ore 21.10, FILM HORROR)

Iris [CANALE 22] – “La tortura della freccia” (ore 21.00, FILM WESTERN)

Rai 5 [CANALE 23] – “Muffa” (ore 21.15, FILM DRAMMATICO)

Rai Movie [CANALE 24] – “Era mio padre” (ore 21.00, FILM DRAMMATICO)

RaiPremium [CANALE 25] – “Pezzi unici” (ore 21.15, FICTION)

Cielo [CANALE 26] – “RTT“ (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Paramount Network [CANALE 27] – “La tela d Carlotta” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

La 5 [CANALE 30] – “Friends with kids” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Real Time [CANALE 31] – “Primo appuntamento” (ore 21.25, REALITY)

Cine 34 [CANALE 34] – “Bellifreschi” (ore 21.30, FILM COMMEDIA)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Mai dire gallery” (ore 21.15, VARIETA’)

Italia 2 [CANALE 120] – “Scuola di polizia 2 – Prima missione” (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Chicago P.D.” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

*Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti.