Stasera in tv prima serata 23 febbraio 2021: “Pulp fiction” su Paramount Network. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 23 febbraio 2021. La guida tv

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “Che sarà sarà” (ore 21.25, MUSICALE)

Raidue – “Stasera tutto è possibile” (ore 21.25, VARIETA’)

Raitre – “Cartabianca” (ore 21.25, ATTUALITA’)

Rete 4 – “Fuori dal coro” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Canale 5 – “Lazio – Bayern Monaco” (ore 21.20, CALCIO)

Italia 1 – “Le iene show” (ore 21.20, ATTUALITA’)

La7 – “Di martedì” (ore 21.15, ATTUALITA’)

Tv8 [CANALE 8] – “La tata dei desideri” (ore 21.30, FILM COMMEDIA)

Nove [CANALE 9] – “Una settimana da Dio“ (ore 21.25, FILM COMMEDIA)

20 [CANALE 20] – “The bourne supremacy” (ore 21.00, FILM SPIONAGGIO)

Rai 4 [CANALE 21] – “Vendetta finale” (ore 21.10, FILM THRILLER)

Iris [CANALE 22] – “Terra di confine – Open range” (ore 21.00, FILM WESTERN)

Rai 5 [CANALE 23] – “The believer” (ore 21.15, FILM DRAMMATICO)

Rai Movie [CANALE 24] – “Il sapore del successo” (ore 21.00, FILM COMMEDIA)

RaiPremium [CANALE 25] – “Cenerentola” (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Cielo [CANALE 26] – “Se scappi ti sposo“ (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Paramount Network [CANALE 27] – “Pulp fiction“ (ore 21.10, FILM THRILLER)

La 5 [CANALE 30] – “Grande Fratello Vip“ (ore 21.10, REALITY)

Real Time [CANALE 31] – “Primo appuntamento” (ore 21.25, REALITY)

Cine 34 [CANALE 34] – “Stasera a casa di Alice” (ore 21.30, FILM COMMEDIA)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Grande Fratello Vip” (ore 21.15, TALENT)

Italia 2 [CANALE 120] – “Scuola di polizia 6 – la città è assediata” (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Whiskey Cavalier” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

