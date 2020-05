Stasera in tv prima serata 22 maggio 2020: “Felicia Impastato” su Rai 1. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 22 maggio 2020. La guida tv

Raiuno – “Felicia Impastato” (ore 21.25, FILM TV DRAMMATICO)

Raidue – “NCIS” (ore 21.25, TELEFILM)

Raitre – “Il professor Cenerentolo” (ore 21.20, FILM COMMEDIA)

Rete 4 – “Quarto Grado” (ore 21.25, ATTUALITA’)

Canale 5 – “Amici speciali” (ore 21.20, TALENT)

Italia 1 – “Battleship” (ore 21.20, FILM FANTASCIENZA)

La7 – “Propaganda live” (ore 21.15, ATTUALITA’)

Tv8 [CANALE 8] – “Italia’s got talent“ (ore 21.30, TALENT)

Nove [CANALE 9] – “Fratelli di Crozza” (ore 21.25, VARIETA’)

20 [CANALE 20] – “Parto col follre” (ore 21.00, FILM COMMEDIA)

Rai 4 [CANALE 21] – “Baby driver – Il genio della fuga” (ore 21.10, FILM AZIONE)

Iris [CANALE 22] – “Jane Eyre” (ore 21.00, FILM DRAMMATICO)

Rai 5 [CANALE 23] – “Art night“ (ore 21.15, DOCUMENTI)

Rai Movie [CANALE 24] – “90 minuti in paradiso” (ore 21.00, FILM DRAMMATICO)

RaiPremium [CANALE 25] – “Come in una fiaba” (ore 21.15, FILM TV COMMEDIA)

Cielo [CANALE 26] – “Profumi“ (ore 21.15, FILM EROTICO)

Paramount Network [CANALE 27] – “Water horse – La legenda degli abissi” (ore 21.10, FILM AVVENTURA)

La 5 [CANALE 30] – “L’amore nella terra dei contrasti” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Real Time [CANALE 31] – “Cake star – Pasticcerie in sfida” (ore 21.25, REALITY)

Cine 34 [CANALE 34] – “L’infermiera nella corsia dei militari” (ore 21.30, FILM COMMEDIA)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Anni 60” (ore 21.15, FICTION)

Mediaset Italia 2 [CANALE 120] – “Quella casa nel bosco” (ore 21.15, FILM HORROR)

Top Crime [CANALE 39 ] – “The mentalist” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

