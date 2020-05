Stasera in tv prima serata 21 maggio 2020: “Inception” su Canale20. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 21 maggio 2020. La guida tv

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “vivi e lascia vivere” (ore 21.25, FICTION)

Raidue – “Made in Arteteca” (ore 21.25, VARIETA’)

Raitre – “Rush” (ore 21.20, FILM DRAMMATICO)

Rete 4 – “Dritto e rovescio” (ore 21.25, ATTUALITA’)

Canale 5 – “In questo mondo di ladri” (ore 21.20, FILM COMMEDIA)

Italia 1 – “Hunger Games: Il canto della rivolta” (ore 21.20, FILM FANTASTICO)

La7 – “Piazzapulita” (ore 21.15, ATTUALITA’)

Tv8 [CANALE 8] – “007 – Il mondo non basta“ (ore 21.30, FILM SPIONAGGIO)

Nove [CANALE 9] – “Il profumo del mosto selvatico” (ore 21.25, FILM DRAMMATICO)

20 [CANALE 20] – “Inception” (ore 21.00, FILM THRILLER)

Rai 4 [CANALE 21] – “Private eyes” (ore 21.10, TELEFILM)

Iris [CANALE 22] – “The legend of Zorro” (ore 21.00, FILM AVVENTURA)

Rai 5 [CANALE 23] – “La traviata di Sofia Coppola“ (ore 21.15, OPERA LIRICA)

Rai Movie [CANALE 24] – “Source code” (ore 21.00, FILM THRILLER)

RaiPremium [CANALE 25] – “Un’estate a Barcellona” (ore 21.15, FILM TV COMMEDIA)

Cielo [CANALE 26] – “True Justice“ (ore 21.15, TELEFILM)

Paramount Network [CANALE 27] – “Mystic Pizza” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

La 5 [CANALE 30] – “Appuntamento con l’amore” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Real Time [CANALE 31] – “Vite al limite” (ore 21.25, REALITY)

Cine 34 [CANALE 34] – “Il tuo dolce corpo da uccidere” (ore 21.30, FILM GIALLO)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Colorado” (ore 21.15, VARIETA’)

Mediaset Italia 2 [CANALE 120] – “Scemo & più scemo: inizio così” (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Law & order: unità vittime speciali” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

STASERA IN TV PRIMA SERATA 20 MAGGIO 2020

