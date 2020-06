Stasera in tv prima serata 20 giugno 2020: “The Queen – La regina” su La7. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 20 giugno 2020. La guida tv

Stasera in tv prima serata 20 giugno 2020: “The Queen – La regina” su La7.

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “20 anni che siamo italiani” (ore 21.25, VARIETA’)

Raidue – “Ossessione senza fine: il ritorno” (ore 21.25, FILM THRILLER)

Raitre – “Permette? Alberto Sordi” (ore 21.20, FILM TV BIOGRAFICO)

Rete 4 – “Una vita” (ore 21.25, SOAP OPERA)

Canale 5 – “Ciao Darwin 7” (ore 21.20, VARIETA’)

Italia 1 – “The warriors gate” (ore 21.20, FILM AZIONE)

La7 – “The queen – La regina” (ore 21.15, FILM DRAMMATICO)

Tv8 [CANALE 8] – “Il collezionista di ossa“ (ore 21.30, FILM THRILLER)

Nove [CANALE 9] – “LA vendetta di Carter” (ore 21.25, FILM AZIONE)

20 [CANALE 20] – “Rush Hour – Due mine vaganti” (ore 21.00, FILM AZIONE)

Rai 4 [CANALE 21] – “The gunman” (ore 21.10, FILM AZIONE)

Iris [CANALE 22] – “Mai con uno sconosciuto” (ore 21.00, FILM THRILLER)

Rai 5 [CANALE 23] – “Un borghese piccolo piccolo” (ore 21.15, PROSA)

Rai Movie [CANALE 24] – “Il giovane Karl Marx” (ore 21.00, FILM BIOGRAFICO)

RaiPremium [CANALE 25] – “I nostri figli” (ore 21.15, FICTION)

Cielo [CANALE 26] – “Desideria – La vita interiore“ (ore 21.15, FILM DRAMMATICO)

Paramount Network [CANALE 27] – “A piedi nudi nel parco” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

La 5 [CANALE 30] – “Inga Lindstrom – La festa di Hanna” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

Real Time [CANALE 31] – “Vite al limite” (ore 21.25, REALITY)

Cine 34 [CANALE 34] – “In viaggio con papà” (ore 21.30, FILM COMMEDIA)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Professione vacanze” (ore 21.15, FICTION)

Italia 2 [CANALE 120] – “Madre!” (ore 21.15, FILM THRILLER)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Il ritorno di Colombo” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

Stasera in tv primaserata 20 giugno 2020: “The Queen – La regina” su La7.

STASERA IN TV PRIMA SERATA 19 GIUGNO 2020

*Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti. Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti. Poi Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti.