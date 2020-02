Stasera in tv prima serata 19 febbraio 2020: “The terminal” su La 5. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 19 febbraio 2020. La guida tv

Raiuno – “C’est la vie” (ore 21.25, FILM COMMEDIA)

Raidue – “Il cacciatore 2” (ore 21.25, FICTION)

Raitre – “Chi l’ha visto” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Rete 4 – “CR4 La repubblica delle donne” (ore 21.25, VARIETA’)

Canale 5 – “Chi vuol essere milionario” (ore 21.20, QUIZ)

Italia 1 – “Il mistero delle pagine scomparse” (ore 21.20, FILM AZIONE)

La7 – “Atlantide” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Tv8 [CANALE 8] – “Italia’s got talent” (ore 21.30, TALENT)

Nove [CANALE 9] – “L’assedio” (ore 21.25, TALK SHOW)

20 [CANALE 20] – “Lucifer” (ore 21.00, TELEFILM)

Rai 4 [CANALE 21] – “Colt 45” (ore 21.10, FILM AZIONE)

Iris [CANALE 22] – “Gold – La grande truffa” (ore 21.00, FILM DRAMMATICO)

Rai 5 [CANALE 23] – “Bang! the Bert Berns story“ (ore 21.15, DOCUMENTI)

Rai Movie [CANALE 24] – “Remember” (ore 21.00, FILM THRILLER)

RaiPremium [CANALE 25] – “La famiglia Von Trapp” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

Cielo [CANALE 26] – “Terrore ad alta quota” (ore 21.15, FILM AZIONE)

Paramount Network [CANALE 27] – “Il giovane ispettore Morse” (ore 21.10, TELEFILM)

La 5 [CANALE 30] – “The terminal” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Real Time [CANALE 31] – “5 gemelle sotto un tetto” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Cine 34 [CANALE 34] – “La morte è di moda” (ore 21.30, FILM GIALLO)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Grande fratello Vip” (ore 21.15, REALITY)

Mediaset Italia 2 [CANALE 120] – “Lupin e il mago dei computers” (ore 21.15, FILM ANIMAZIONE)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Forever” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

Stasera in tv primaserata 19 febbraio 2020: “The terminal” su La 5.

