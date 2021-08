Stasera in tv prima serata 18 agosto 2021 “Una famiglia senza freni” (1a Tv) su Rai 3. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 18 agosto 2021. La guida tv

Raiuno – “Superquark” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Raidue – “Non avraI mai mia figlia” (ore 21.20, FILM TV DRAMMATICO)

Raitre – “Una famiglia senza freni” (ore 21.20, FILM COMMEDIA 1a TV) Trama: Per Tom e la sua famiglia è arrivato il tanto atteso momento di partire per le vacanze. Un guasto al regolatore di velocità della nuova automobile crea, però, una situazione da incubo: il veicolo sfreccia in autostrada a 160 chilometri all’ora, e non c’è verso di farlo rallentare…

Rete 4 – “Zona bianca” (ore 21.25, ATTUALITA’)

Canale 5 – “All Together Now” (ore 21.20, MUSICALE)

Italia 1 – “Chicago Fire” (ore 21.20, TELEFILM)

La7 – “Caccia a Hitler” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Tv8 [CANALE 8] – “X Factor People“ (ore 21.30, TALENT)

Nove [CANALE 9] – “Notte brava a Las Vegas“ (ore 21.25, FILM COMMEDIA)

20 [CANALE 20] – “Batman Forever” (ore 21, FILM FANTASY)

Rai 4 [CANALE 21] – “Bullet Head” (ore 21.20, FILM THRILLER)

Iris [CANALE 22] – “In ricchezza e in povertà” (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Rai Movie [CANALE 24] – “Mai stati uniti” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Paramount Network [CANALE 27] – “Cassandre 6 – Il patto” (ore 21.10, FILM TV POLIZIESCO)

La 5 [CANALE 30] – “Le fate ignoranti” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

Cine 34 [CANALE 34] – “40 gradi all’ombra del lenzuolo” (ore 21.05, FILM COMMEDIA)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “The Good Wife” (ore 21.30, TELEFILM)

Cielo [CANALE 26] – “Planet Of The Sharks“ (ore 21.15, FILM AZIONE)

TV2000 [CANALE 28] – “Italia in preghiera – Recita del rosario” (ore 20.50, RELIGIOSO) “I magnifici 7” (ore 21.40, TALK SHOW)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Cultura moderna slurp” (ore 21.10, VARIETA’)

Focus [CANALE 35] – “Wild Portogallo” (ore 21.15, DOCUMENTI) “Il lato selvaggio della Grecia” (ore 22.15, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “Storie della tv” (ore 21.10, DOCUMENTI) “La guerra segreta” (ore 22.10, DOCUMENTI)

DMAX [CANALE 52] – “Life Below Zero” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Spike [CANALE 49] – “Spia per caso” (ore 21.30, FILM AZIONE)

Italia 2 [CANALE 66] – “Lupin III: Il sigillo di sangue, la sirena dell’eternità” (ore 21.15, FILM TV ANIMAZIONE)

Rai 5 [CANALE 23] – “Elektra” (ore 21.15, OPERA LIRICA)

Rai Premium [CANALE 25] – “Mentre ero via” (ORE 21.20, FICTION)

Real Time [CANALE 31] – “La donna senza volto” (ore 21.25, DOCUMENTI) “Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli” (ore 22.20, DOCU-REALITY)

Giallo [CANALE 38] – “Tatort” (ore 21.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Law & Order: Unità speciale” (ore 21.10, TELEFILM)

