Stasera in tv prima serata 17 agosto 2021 "Rocky Balboa" su Nove.

Raiuno – “Love Is All You Need” (ore 21.25, FILM COMMEDIA)

Raidue – “Squadra speciale Cobra 11” (ore 21.20, TELEFILM) “Colpevoli” (ore 22.55, TELEFILM)

Raitre – “Mistero a Crooked House” (ore 21.20, FILM GIALLO)

Rete 4 – “Fire Down Below – Inferno sepolto” (ore 21.25, FILM AZIONE)

Canale 5 – “La casa tra le montagne” (ore 21.25, FILM TV DRAMMATICO)

Italia 1 – “Champions League: Salisburgo-Brondby” (ore 20.45, CALCIO)

La7 – “I segreti della corona” (ore 21.15, ATTUALITA’)

Tv8 [CANALE 8] – “My Old Lady“ (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Nove [CANALE 9] – “Rocky Balboa“ (ore 21.25, FILM DRAMMATICO)

20 [CANALE 20] – “Austin Powers in Goldmember” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Rai 4 [CANALE 21] – “Alien: Covenant” (ore 21.20, FILM FANTASY)

Iris [CANALE 22] – “L’indiana bianca” (ore 21, FILM WESTERN)

Rai Movie [CANALE 24] – “Tutti lo sanno” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

Paramount Network [CANALE 27] – “The Detonator – Gioco mortale” (ore 21.10, FILM TV AZIONE)

La 5 [CANALE 30] – “Una tata pericolosa” (ore 21.10, FILM THRILLER)

Cine 34 [CANALE 34] – “Un maresciallo in gondola” (ore 21.05, FILM TV COMMEDIA)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “Downton Abbey” (ore 21.30, TELEFILM)

Cielo [CANALE 26] – “Tamara Drewe – Tradimenti all’inglese“ (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

TV2000 [CANALE 28] – “Attenti alle vedove” (ore 20.55, FILM COMMEDIA)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Ciao Darwin – Terre desolate” (ore 21.20, VARIETA’)

Focus [CANALE 35] – “Mysteries Of The Mekong” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “1919-1922. Cento anni dopo” (ore 21.10, DOCUMENTI) “La bussola e la clessidra” (ore 22.10, DOCUMENTI)

DMAX [CANALE 52] – “Il boss del paranormal” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Spike [CANALE 49] – “True Justice – Guerriglia urbana” (ore 21.30, FILM TV AZIONE)

Italia 2 [CANALE 66] – “Hazzard” (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Rai 5 [CANALE 23] – “Il segreto” (ore 21.15, FILM DRAMMATICO)

Rai Premium [CANALE 25] – “Don Milani – Il Priore di Barbiana” (ORE 21.20, FILM TV BIOGRAFICO)

Real Time [CANALE 31] – “Primo appuntamento” (ore 21.25, REALITY)

Giallo [CANALE 38] – “Elementary” (ore 21.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “The Mentalist” (ore 21.10, TELEFILM)

