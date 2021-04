Stasera in tv prima serata 15 aprile 2021: “The Prestige” su Iris. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 15 aprile 2021. La guida tv

Raiuno – “Un passo dal cielo 6” (ore 21.25, FICTION)

Raidue – “Anni 20” (ore 21.25, ATTUALITA’)

Raitre – “Il professore cambia scuola” (ore 21.25, FILM COMMEDIA)

Rete 4 – “Dritto e rovescio” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Canale 5 – “L’isola dei famosi” (ore 21.20, REALITY)

Italia 1 – “La fredda luce del giorno” (ore 21.20, FILM THRILLER)

La7 – “Piazza pulita” (ore 21.15, ATTUALITA’)

Tv8 [CANALE 8] – “Diretta gol“ (ore 21.30, CALCIO)

Nove [CANALE 9] – “E’ già ieri“ (ore 21.25, FILM COMMEDIA)

20 [CANALE 20] – “300: l’alba di un impero” (ore 21.00, FILM STORICO)

Rai 4 [CANALE 21] – “Criminal minds” (ore 21.10, TELEFILM)

Iris [CANALE 22] – “The prestige“ (ore 21.00, FILM DRAMMATICO)

Rai 5 [CANALE 23] – “Concerto” (ore 21.15, MUSICALE)

Rai Movie [CANALE 24] – “Captain Phillips – Attacco in mare aperto” (ore 21.00, FILM DRAMMATICO)

RaiPremium [CANALE 25] – “Innamorarsi di uno sconosciuto” (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Cielo [CANALE 26] – “La spada della vendetta“ (ore 21.15, FILM AZIONE)

Paramount Network [CANALE 27] – “A casa con i suoi“ (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

La 5 [CANALE 30] – “La musica che non ti ho detto“ (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

Real Time [CANALE 31] – “Vite al limite” (ore 21.25, REALITY)

Cine 34 [CANALE 34] – “Ti presento un amico” (ore 21.30, FILM COMMEDIA)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Ultimo” (ore 21.15, FICTION)

Italia 2 [CANALE 120] – “The bad seed” (ore 21.15, FILM DRAMMATICO)

Top Crime [CANALE 39 ] – “The closer” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

