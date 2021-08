Stasera in tv prima serata 15 agosto 2021 “Il sorpasso” su Cine34. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 15 agosto 2021. La guida tv

da sorrisi.com

Raiuno – “Nessuno mi può giudicare” (ore 21.25, FILM COMMEDIA)

Raidue – “Delitti in paradiso” (ore 21.05, TELEFILM) “In punta di piedi con la morte” (ore 22.05, FILM TV THRILLER)

Raitre – “Kilimangiaro Estate” (ore 21.25, VIAGGI)

Rete 4 – “Basic Instinct” (ore 21.25, FILM THRILLER)

Canale 5 – “Grand Hotel – Intrighi e passioni” (ore 21.20, TELEFILM)

Italia 1 – “Coppa Italia: Torino-Cremonese” (ore 20.50, CALCIO)

La7 – “Tut – Il destino di un faraone” (ore 20.30, MINISERIE)

Tv8 [CANALE 8] – “Escape Room“ (ore 21.30, FILM THRILLER)

Nove [CANALE 9] – “Rocky V“ (ore 21.25, FILM DRAMMATICO)

20 [CANALE 20] – “Coppa Italia: Venezia-Frosinone” (ore 20.45, CALCIO)

Rai 4 [CANALE 21] – “I segni del male” (ore 21.20, FILM HORROR)

Iris [CANALE 22] – “Get on up – La vera storia di James Brown” (ore 21.10, FILM BIOGRAFICO)

Rai Movie [CANALE 24] – “Amore, cucina e curry” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Paramount Network [CANALE 27] – “Ore 10: calma piatta” (ore 21.10, FILM THRILLER)

La 5 [CANALE 30] – “Che bel pasticcio – Kettle of fish” (ore 21.10, FILM TV COMMEDIA)

Cine 34 [CANALE 34] – “Il sorpasso” (ore 21, FILM COMMEDIA)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “Grey’s Anatomy” (ore 21.30, TELEFILM)

Cielo [CANALE 26] – “Suddenly“ (ore 21.15, FILM THRILLER)

TV2000 [CANALE 28] – “Maria, madre di Gesù” (ore 21, FILM STORICO)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Tu si que vales” (ore 21.10, TALENT)

Focus [CANALE 35] – “Il popolo migratore” (ore 21.15, FILM DOCUMENTARIO)

Rai Storia [CANALE 54] – “Una vita scellerata” (ore 21.10, FILM BIOGRAFICO)

DMAX [CANALE 52] – “Border Security: America latina” (ore 21.25, REALITY)

Spike [CANALE 49] – “Il giovane ispettore Morse” (ore 21.30, TELEFILM)

Italia 2 [CANALE 66] – “Young Sheldon” (ore 21.15, SITCOM) “A.P. Bio” (ore 22.05, TELEFILM)

Rai 5 [CANALE 23] – “In scena – David Bowie” (ore 21.15, DOCUMENTI) “Di là dal fiume e tra gli alberi” (ore 22.15, DOCUMENTI)

Rai Premium [CANALE 25] – “Un’ora sola vi vorrei” (ORE 21.20, VARIETA’)

Real Time [CANALE 31] – “90 giorni per innamorarsi” (ore 20.35, REALITY)

Giallo [CANALE 38] – “Van Der Valk” (ore 21.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Colombo: Scandali a Hollywood” (ore 21.10, FILM TV POLIZIESCO)

A cura di Barbara Piergentili

