Stasera in tv prima serata 14 maggio 2021 “Lontano Lontano” su Rai 3

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “Top Dieci” (ore 21.25, GAME SHOW)

Raidue – “NCIS” (ore 21.20, TELEFILM) “Blue Bloods” (ore 22.05, TELEFILM)

Raitre – “Lontano lontano” (ore 21.20, FILM COMMEDIA)

Rete 4 – “Quarto Grado” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Canale 5 – “L’isola dei famosi” (ore 21.20, REALITY)

Italia 1 – “Io vi troverò” (ore 21.20, FILM AZIONE)

La7 – “Propaganda Live” (ore 21.15, ATTUALITA’)

Tv8 [CANALE 8] – “Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo“ (ore 21.30, FILM AVVENTURA)

Nove [CANALE 9] – “Fratelli di Crozza“ (ore 21.25, VARIETA’)

20 [CANALE 20] – “Doom” (ore 21, FILM FANTASCIENZA)

Rai 4 [CANALE 21] – “Il furore della Cina Colpisce ancora” (ore 21.20, FILM AZIONE)

Iris [CANALE 22] – “Poseidon” (ore 21, FILM AVVENTURA)

Rai Movie [CANALE 24] – “P.S. I Love You” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Paramount Network [CANALE 27] – “Chronicle Mysteries – Legami di famiglia” (ore 21.10, FILM TV GIALLO)

La 5 [CANALE 30] – “Ritorno a casa” (ore 21.10, FILM TV DRAMMATICO)

Cine 34 [CANALE 34] – “La moglie vergine” (ore 21, FILM COMMEDIA)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “Josephine, Ange gardien” (ore 21.30, TELEFILM)

Cielo [CANALE 26] – “Animali feriti“ (ore 21.15, FILM DRAMMATICO)

TV2000 [CANALE 28] – “Tucker – Un uomo e il suo sogno” (ore 21.10, FILM BIOGRAFICO)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Maria Montessori – Una vita per i bambini” (ore 21.10, FICTION)

Focus [CANALE 35] – “Engineered” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “Einstein in Italia” (ore 21.10, DOCUMENTI) “No intenso agora” (ore 22.10, DOCUMENTI)

DMAX [CANALE 52] – “Ingegneria perduta” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Spike [CANALE 49] – “Spia per caso” (ore 21.30, FILM AZIONE)

Italia 2 [CANALE 66] – “Non avere paura del buio” (ore 21.15, FILM DRAMMATICO)

Rai 5 [CANALE 23] – “Art Night” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Rai Premium [CANALE 25] – “La guerra è finita” (ORE 21.20, FICTION)

Real Time [CANALE 31] – “Fuori menù” (ore 21.25, CUCINA) “Jodie Marsh: chirurgia estetica” (ORE 22.40, DOCU-REALITY)

Giallo [CANALE 38] – “Jack Taylor” (ore 21.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Chicago P.D.” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

