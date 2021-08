Stasera in tv prima serata 14 agosto 2021 “Travolti da un insolito destino” su Rete 4. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 14 agosto 2021. La guida tv

Stasera in tv prima serata 14 agosto 2021 “Travolti da un insolito destino” su Rete 4

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “La musica che gira intorno” (ore 21.25, MUSICALE)

Raidue – “Ambigua ossessione” (ore 21.05, FILM TV THRILLER)

Raitre – “Juliet Naked – Tutta un’altra musica” (ore 21.20, FILM COMMEDIA)

Rete 4 – “Travolti da un insolito destino…” (ore 21.25, FILM COMMEDIA)

Canale 5 – “Immaturi – Il viaggio” (ore 21.20, FILM COMMEDIA)

Italia 1 – “Coppa Italia: Cagliari-Pisa” (ore 20.50, CALCIO)

La7 – “Downton Abbey” (ore 21.15, TELEFILM)

Tv8 [CANALE 8] – “Il mistero di Ragnarok“ (ore 21.30, FILM AVVENTURA)

Nove [CANALE 9] – “Il delitto di Garlasco“ (ore 21.25, DOCUMENTI’)

20 [CANALE 20] – “Coppa Italia: Hellas Verona-Catanzaro” (ore 20.45, CALCIO)

Rai 4 [CANALE 21] – “Una vita tranquilla” (ore 21.20, FILM DRAMMATICO)

Iris [CANALE 22] – “Getaway – Via di fuga” (ore 21, FILM AZIONE)

Rai Movie [CANALE 24] – “Sissi, la giovane imperatrice” (ore 21.10, FILM STORICO)

Paramount Network [CANALE 27] – “A piedi nudi nel parco” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

La 5 [CANALE 30] – “Rosamunde Pilcher: La promessa” (ore 21.10, FILM TV DRAMMATICO)

Cine 34 [CANALE 34] – “Ferragosto O.K.” (ore 21.10, FILM TV COMMEDIA)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “Lie To Me” (ore 21, TELEFILM)

Cielo [CANALE 26] – “Le malizie di Venere“ (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

TV2000 [CANALE 28] – “Giotto, l’amico dei pinguini” (ore 21.25, FILM AVVENTURA)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Festivalbar 2001” (ore 21.10, MUSICALE)

Focus [CANALE 35] – “Mayday: Air Disaster – The Accident File” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “La guerra dei cafoni” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

DMAX [CANALE 52] – “Animal Fight Club” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Spike [CANALE 49] – “Soko – Misteri tra le montagne” (ore 21.30, TELEFILM)

Italia 2 [CANALE 66] – “Halloween III – Il signore della notte” (ore 21.15, FILM HORROR)

Rai 5 [CANALE 23] – “Apprendisti stregoni” (ore 21.15, DOCUMENTI) “Le baruffe chiozzotte” (ore 22.15, TEATRO)

Rai Premium [CANALE 25] – “Nero a metà 2” (ORE 21.20, FICTION)

Real Time [CANALE 31] – “Vite al limite” (ore 21.30, DOCU-REALITY)

Giallo [CANALE 38] – “Cherif” (ore 21.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Poirot” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

