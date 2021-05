Stasera in tv prima serata 13 maggio 2021 “Miss Detective” su La 5. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 13 maggio 2021. La guida tv

da sorrisi.com

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “Un passo dal cielo 6” (ore 21.25, FICTION)

Raidue – “Anni 20” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Raitre – “Amore criminale” (ore 21.20, DOCUMENTI)

Rete 4 – “Dritto e rovescio” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Canale 5 – “First Man – Il primo uomo” (ore 21.20, FILM BIOGRAFICO)

Italia 1 – “Gli album di Freedom” (ore 21.20, DOCUMENTI)

La7 – “Piazzapulita” (ore 21.15, ATTUALITA’)

Tv8 [CANALE 8] – “Sotto assedio – White House Down“ (ore 21.30, FILM AZIONE)

Nove [CANALE 9] – “Tutte contro lui“ (ore 21.25, FILM COMMEDIA)

20 [CANALE 20] – “R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà” (ore 21, FILM FANTASY)

Rai 4 [CANALE 21] – “Wake Up – Il risveglio” (ore 21.20, FILM AZIONE)

Iris [CANALE 22] – “Invasion” (ore 21, FILM FANTASCIENZA)

Rai Movie [CANALE 24] – “Regole d’onore” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

Paramount Network [CANALE 27] – “Kate & Leopold” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

La 5 [CANALE 30] – “Miss Detective” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Cine 34 [CANALE 34] – “Baciato dalla fortuna” (ore 21, FILM COMMEDIA)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “Eden – Un pianeta da salvare” (ore 21.30, DOCUMENTI)

Cielo [CANALE 26] – “Belly of the beast – Ultima missione“ (ore 21.15, FILM AZIONE)

TV2000 [CANALE 28] – “Rita da Cascia” (ore 21.10, FICTION)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “L’isola dei famosi ’21 – Extended version” (ore 20.30, REALITY)

Focus [CANALE 35] – “Clima pazzo, pazzo clima” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “a.C.d.C” (ore 21.10, DOCUMENTI)

DMAX [CANALE 52] – “Metal detective” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Spike [CANALE 49] – “Merlin” (ore 21.30, TELEFILM)

Italia 2 [CANALE 66] – “Frozen” (ore 21.15, FILM THRILLER)

Rai 5 [CANALE 23] – “OSN – Sinfonia Dante” (ore 21.15, CONCERTO) “Con le note sbagliate” (ore 22.25, MUSICALE)

Rai Premium [CANALE 25] – “Rex 3” (ORE 21.20, FICTION)

Real Time [CANALE 31] – “Il regno di Katia Salzano” (ore 21.25, DOCU-REALITY) “L’uomo di 450 kg” (ORE 21.55, DOCUMENTI)

Giallo [CANALE 38] – “Alice Nevers – Professione giudice” (ore 21.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “The Closer” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

Stasera in tv prima serata 13 maggio 2021 “Miss Detective” su La 5

*Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti.