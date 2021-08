Stasera in tv prima serata 13 agosto 2021 “Il labirinto del fauno” su Rai 4. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 13 agosto 2021. La guida tv

Stasera in tv prima serata 13 agosto 2021 “Il labirinto del fauno” su Rai 4

da sorrisi.com

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “Canzone segreta” (ore 21.25, MUSICALE)

Raidue – “Ella Schon” (ore 21.20, TELEFILM)

Raitre – “La Grande Storia” (ore 21.20, DOCUMENTI)

Rete 4 – “Il terzo indizio” (ore 21.20, DOCUMENTI)

Canale 5 – “Ines dell’anima mia” (ore 21.20, MINISERIE)

Italia 1 – “Coppa Italia: Fiorentina-Cosenza” (ore 20.50, CALCIO)

La7 – “Siamo tutti Alberto Sordi?” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Tv8 [CANALE 8] – “Gomorra“ (ore 21.30, TALENT)

Nove [CANALE 9] – “Rocky IV“ (ore 21.25, FILM DRAMMATICO)

20 [CANALE 20] – “Coppa Italia: Udinese-Ascoli” (ore 20.45, CALCIO)

Rai 4 [CANALE 21] – “Il labirinto del fauno” (ore 21.20, FILM FANTASY)

Iris [CANALE 22] – “Il pianeta rosso” (ore 21, FILM FANTASCIENZA)

Rai Movie [CANALE 24] – “Il tuo ex non muore mai” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Paramount Network [CANALE 27] – “Yellowstone” (ore 21.10, TELEFILM)

La 5 [CANALE 30] – “Tutto può cambiare” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

Cine 34 [CANALE 34] – “I laureati” (ore 21, FILM COMMEDIA)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “Josephine, ange gardien” (ore 21.15, TELEFILM)

Cielo [CANALE 26] – “La ragazzina“ (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

TV2000 [CANALE 28] – “A Royal Weekend” (ore 20.55, FILM DRAMMATICO)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Tu si que vales” (ore 21.10, TALENT)

Focus [CANALE 35] – “Che disastro!” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “Inferno nei mari” (ore 21.10, DOCUMENTI) “14-18 La Grande Guerra” (ore 22.10, DOCUMENTI)

DMAX [CANALE 52] – “Ingegneria degli epic fail” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Spike [CANALE 49] – “Detonator – Gioco mortale” (ore 21.30, FILM AZIONE)

Italia 2 [CANALE 66] – “Constantine” (ore 21.15, FILM FANTASY)

Rai 5 [CANALE 23] – “Art Night” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Rai Premium [CANALE 25] – “Il giovane Montalbano 2” (ORE 21.20, FICTION)

Real Time [CANALE 31] – “Cake Star – Pasticcerie in sfida” (ore 21.25, REALITY)

Giallo [CANALE 38] – “Delitto in Martigues” (ore 21.10, FILM TV POLIZIESCO)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Poirot” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

