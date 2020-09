Stasera in tv prima serata 12 settembre 2020: “Sulla mia pelle” su Rai 3. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 12 settembre 2020. La guida tv

Raiuno – “Assassinio sull’Orient Express” (ore 21.25, FILM GIALLO)

Raidue – “S.W.A.T.” (ore 21.25, TELEFILM)

Raitre – “Sulla mia pelle” (ore 21.25, FILM DRAMMATICO)

Rete 4 – “Debt collector” (ore 21.20, FILM AZIONE)

Canale 5 – “Tu si que vales” (ore 21.20, TALENT)

Italia 1 – “Il cacciatore di giganti” (ore 21.20, FILM FANTASTICO)

La7 – “War horse” (ore 21.15, FILM DRAMMATICO)

Tv8 [CANALE 8] – “Kill Bill Vol 1“ (ore 21.30, FILM AZIONE)

Nove [CANALE 9] – “Casamonica le mani su Roma” (ore 21.25, DOCUMENTI)

20 [CANALE 20] – “Vicenza – Monza” (ore 21.00, CALCIO)

Rai 4 [CANALE 21] – “C’era una volta a Los Angeles” (ore 21.10, FILM AZIONE)

Iris [CANALE 22] – “Rivelazioni – Sesso è potere” (ore 21.00, FILM DRAMMATICO)

Rai 5 [CANALE 23] – “La scuola” (ore 21.15, PROSA)

Rai Movie [CANALE 24] – “I segreti di Brokeback mountain” (ore 21.00, FILM DRAMMATICO)

RaiPremium [CANALE 25] – “Ognuno è perfetto” (ore 21.15, FICTION)

Cielo [CANALE 26] – “Così fan tutte“ (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Paramount Network [CANALE 27] – “Sbucato dal passato“ (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

La 5 [CANALE 30] – “Inga Lindstrom – Amore di mezza estate” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

Real Time [CANALE 31] – “Vite al limite: e poi” (ore 21.25, REALITY)

Cine 34 [CANALE 34] – “Sono Sartana l vostro becchino” (ore 21.30, FILM WESTERN)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Festivalbar – le finali” (ore 21.15, VARIETA’)

Italia 2 [CANALE 120] – “Crimson peak” (ore 21.15, FILM FANTASTICO)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Colombo: Ricatto mortale” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

STASERA IN TV PRIMA SERATA 11 SETTEMBRE 2020

