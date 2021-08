Stasera in tv prima serata 12 agosto 2021 “Inception” su Canale 20. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 12 agosto 2021. La guida tv

Stasera in tv prima serata 12 agosto 2021 “Inception” su Canale 20

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “Doc – Nelle tue mani” (ore 21.25, FICTION)

Raidue – “Delitti in paradiso” (ore 21.20, TELEFILM)

Raitre – “A raccontare comincia tu” (ore 21.10, TALK SHOW)

Rete 4 – “Bagnomaria” (ore 21.25, FILM COMMEDIA)

Canale 5 – “Viaggio nella grande bellezza” (ore 21.20, DOCUMENTI)

Italia 1 – “FBI: Most Wanted” (ore 21.10, TELEFILM)

La7 – “The Aviator” (ore 21.15, FILM BIOGRAFICO)

Tv8 [CANALE 8] – “I delitti del barlume – Il battesimo di Ampelio“ (ore 21.30, FILM TV GIALLO)

Nove [CANALE 9] – “Indovina chi“ (ore 21.25, FILM COMMEDIA)

20 [CANALE 20] – “Inception” (ore 21, FILM THRILLER)

Rai 4 [CANALE 21] – “Fuga nella giungla” (ore 21.20, FILM THRILLER)

Iris [CANALE 22] – “Alaska” (ore 21.15, FILM AVVENTURA)

Rai Movie [CANALE 24] – “Money Monster – L’altra faccia del denaro” (ore 21.10, FILM THRILLER)

Paramount Network [CANALE 27] – “Ace Ventura – Missione Africa” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

La 5 [CANALE 30] – “Battiti Live” (ore 21.10, MUSICALE)

Cine 34 [CANALE 34] – “La banda del trucido” (ore 21.05, FILM POLIZIESCO)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “Voglia di ricominciare” (ore 21.30, FILM DRAMMATICO)

Cielo [CANALE 26] – “Everly“ (ore 21.15, FILM AZIONE)

TV2000 [CANALE 28] – “Ci troviamo in galleria” (ore 20.55, FILM COMMEDIA)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Zelig” (ore 21.10, VARIETA’)

Focus [CANALE 35] – “Segreti nel ghiaccio” (ore 21.15, DOCUMENTI) “Le furie della natura” (ore 22.15, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “a.C. d.C.” (ore 21.10, DOCUMENTI)

DMAX [CANALE 52] – “Undercut: l’uomo di legno” (ore 21.25, DOCUMENTI) “Predatori di gemme” (ore 22.30, DOCUMENTI)

Spike [CANALE 49] – “Yellowstone” (ore 21.30, TELEFILM)

Italia 2 [CANALE 66] – “Colpo grosso al Drago Rosso – Rush Hour 2” (ore 21.15, FILM AZIONE)

Rai 5 [CANALE 23] – “Ricciardo e Zoraide” (ore 21.15, OPERA LIRICA)

Rai Premium [CANALE 25] – “Rex 6” (ORE 21.20, TELEFILM)

Real Time [CANALE 31] – “Matrimonio a prima vista Italia” (ore 21.25, REALITY)

Giallo [CANALE 38] – “L’ispettore Barnaby” (ore 21.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “The Closer” (ore 21.10, TELEFILM)

*Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti.

