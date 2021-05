Stasera in tv prima serata 11 maggio 2021 “Il sacrificio del cervo sacro” su Rai Movie. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 10 maggio 2021. La guida tv

da sorrisi.com

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “David di Donatello” (ore 21.25, SERATA EVENTO)

Raidue – “Un’ora sola vi vorrei” (ore 21.20, VARIETA’)

Raitre – “Cartabianca” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Rete 4 – “Fuori dal coro” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Canale 5 – “Buongiorno mamma” (ore 21.20, FICTION)

Italia 1 – “Le iene show” (ore 21.20, ATTUALITA’)

La7 – “Di Martedì” (ore 21.15, ATTUALITA’)

Tv8 [CANALE 8] – “Italia’s Got Talent Best Of“ (ore 21.30, REALITY)

Nove [CANALE 9] – “Redemption – Identità nascoste“ (ore 21.25, FILM THRILLER)

20 [CANALE 20] – “La fredda luce del giorno” (ore 21, FILM THRILLER)

Rai 4 [CANALE 21] – “Pelham 1 2 3 – Ostaggi in metropolitana” (ore 21.20, FILM THRILLER)

Iris [CANALE 22] – “Il pistolero di Dio” (ore 21, FILM WESTERN)

Rai Movie [CANALE 24] – “Sierra Charriba” (ore 21.10, FILM WESTERN)

Paramount Network [CANALE 27] – “The Punisher” (ore 21.10, FILM AZIONE)

La 5 [CANALE 30] – “L’isola dei famosi” (ore 21.10, REALITY)

Cine 34 [CANALE 34] – “In viaggio con papà” (ore 21, FILM COMMEDIA)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “Downtown Abbey” (ore 21.30, TELEFILM)

Cielo [CANALE 26] – “La cuoca del presidente“ (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

TV2000 [CANALE 28] – “Un marito ideale” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “L’isola dei famosi ’21 – Extended version” (ore 20.30, REALITY)

Focus [CANALE 35] – “Meraviglie della terra” (ore 21.15, DOCUMENTI) “Into the wild: Colombia” (ORE 22.15, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “La bussola e la clessidra – La disfatta di Gettysburg” (ORE 21.15, DOCUMENTI) “Io sono Venezia” (ORE 22.10, DOCUMENTI)

DMAX [CANALE 52] – “Nudi e crudi con gli squali 2” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Spike [CANALE 49] – “True Justice – Stato di guerra” (ore 21.30, FILM TV AZIONE)

Italia 2 [CANALE 66] – “Benvenuti nella giungla” (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Rai 5 [CANALE 23] – “The Captive – Scomparsa” (ore 21.15, FILM THRILLER)

Rai Premium [CANALE 25] – “I ragazzi dello Zecchino d’Oro” (ORE 21.20, FILM TV BIOGRAFICO)

Real Time [CANALE 31] – “Primo appuntamento” (ore 21.25, REALITY)

Giallo [CANALE 38] – “Elementary” (ore 21.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “The Mentalist” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

