Stasera in tv prima serata 11 agosto 2021 "The Blues Brothers" su Iris.

Stasera in tv prima serata 11 agosto 2021 “The Blues Brothers” su Iris

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “Superquark” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Raidue – “La nostra seconda vita” (ore 21.20, FILM TV DRAMMATICO)

Raitre – “Un figlio all’improvviso” (ore 21.20, FILM COMMEDIA)

Rete 4 – “Zona bianca” (ore 21.25, ATTUALITA’)

Canale 5 – “All Together Now” (ore 21.20, MUSICALE)

Italia 1 – “Chicago Fire” (ore 21.20, TELEFILM)

La7 – “Caccia a Hitler” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Tv8 [CANALE 8] – “X Factor People“ (ore 21.30, TALENT)

Nove [CANALE 9] – “Un weekend da bamboccioni“ (ore 21.25, FILM COMMEDIA)

20 [CANALE 20] – “Batman – Il ritorno” (ore 21, FILM FANTASY)

Rai 4 [CANALE 21] – “Codice fantasma” (ore 21.20, FILM AZIONE)

Iris [CANALE 22] – “The Blues Brothers” (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Rai Movie [CANALE 24] – “Stai lontana da me” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Paramount Network [CANALE 27] – “Cassandre: Ritorno di fiamma” (ore 21.10, FILM TV POLIZIESCO)

La 5 [CANALE 30] – “Tre metri sopra il cielo” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

Cine 34 [CANALE 34] – “Zucchero, miele e peperoncino” (ore 21.05, FILM COMMEDIA)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “The Good Wife” (ore 21.30, TELEFILM)

Cielo [CANALE 26] – “Atomic Shark“ (ore 21.15, FILM HORROR)

TV2000 [CANALE 28] – “Italia in preghiera – Recita del rosario” (ore 20.50, RELIGIOSO) “I magnifici 7” (ore 21.40, TALK SHOW)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Cultura moderna slurp” (ore 21.10, VARIETA’)

Focus [CANALE 35] – “Wild Portogallo” (ore 21.15, DOCUMENTI) “Il lato selvaggio della Grecia” (ore 22.15, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “Italiani” (ore 21.10, DOCUMENTI) “La guerra segreta” (ore 22.10, DOCUMENTI)

DMAX [CANALE 52] – “Life Below Zero” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Spike [CANALE 49] – “Thunderbolt – Gara mortale” (ore 21.30, FILM TV AZIONE)

Italia 2 [CANALE 66] – “Lupin: il tesoro del Titanic” (ore 21.15, FILM TV ANIMAZIONE)

Rai 5 [CANALE 23] – “Semiramide” (ore 21.15, OPERA LIRICA)

Rai Premium [CANALE 25] – “Mentre ero via” (ORE 21.20, FICTION)

Real Time [CANALE 31] – “Le ragazze senza età” (ore 21.25, DOCUMENTI) “Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli” (ore 22.20, DOCU-REALITY)

Giallo [CANALE 38] – “Unforgettable” (ore 21.10, TELEFILM) “Van Der Valk” (ore 22.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Law & Order: Unità speciale” (ore 21.10, TELEFILM)

