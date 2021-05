Stasera in tv prima serata 1 maggio 2021 “La storia infinita” su Paramount Network. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 1 maggio 2021. La guida tv

Stasera in tv prima serata 1 maggio 2021 “La storia infinita” su Paramount Network

da sorrisi.com

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “Sotto copertura 2” (ore 21.25, FICTION)

Raidue – “FBI” (ore 21.05, TELEFILM) “Blue Bloods” (ore 21.50, TELEFILM)

Raitre – “Concerto del Primo Maggio” (ore 20, MUSICALE)

Rete 4 – “Il compagno Don Camillo” (ore 21.20, FILM COMMEDIA)

Canale 5 – “Amici” (ore 21.20, TALENT)

Italia 1 – “Madagascar” (ore 21.20, FILM ANIMAZIONE)

La7 – “Eden – Best of” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Tv8 [CANALE 8] – “Nella morsa del ragno“ (ore 21.30, FILM THRILLER)

Nove [CANALE 9] – “Scomparsa – Il caso Ragusa“ (ore 21.25, DOCUMENTI)

20 [CANALE 20] – “Colombiana” (ore 21.05, FILM AZIONE)

Rai 4 [CANALE 21] – “La Unidad” (ore 21.20, TELEFILM)

Iris [CANALE 22] – “Delitto perfetto“ (ore 21, FILM THRILLER)

Rai Movie [CANALE 24] – “Grandi bugie tra amici” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Paramount Network [CANALE 27] – “La storia infinita“ (ore 21.10, FILM FANTASY)

La 5 [CANALE 30] – “Inga Lindstrom – Una blogger in cucina“ (ore 21.10, FILM SENTIMENTALE)

Cine 34 [CANALE 34] – “La collina degli stivali” (ore 21, FILM WESTERN)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “Il club delle prime mogli” (ore 21.30, FILM COMMEDIA)

Cielo [CANALE 26] – “Vacanze per un massacro“ (ore 21.15, FILM DRAMMATICO)

TV2000 [CANALE 28] – “In questo mondo libero” (ore 21.20, FILM DRAMMATICO)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Le iene show” (ore 21.10, ATTUALITA’)

Focus [CANALE 35] – “Il sogno di una cosa” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “Un posto sicuro” (ORE 21.10, FILM DRAMMATICO)

DMAX [CANALE 52] – “Kings of pain: La natura morde” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Spike [CANALE 49] – “Il giustiziere della notte 4” (ore 21.10, FILM AZIONE)

Italia 2 [CANALE 66] – “Three…Extremes” (ore 21.15, FILM HORROR)

Rai 5 [CANALE 23] – “In cerca d’autore” (ore 21.15, PROSA)

Rai Premium [CANALE 25] – “Un passo dal cielo 6” (ORE 21.20, FICTION)

Real Time [CANALE 31] – “Vite al limite” (ore 21.35, DOCU-REALITY)

Giallo [CANALE 38] – “Mary Higgins Clark” (ore 21.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Poirot: Carte in tavola” (ore 21.10, FILM TV GIALLO)

A cura di Barbara Piergentili

Stasera in tv prima serata 1 maggio 2021 “La storia infinita” su Paramount Network

“PARAMOUNT NETWORK DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

*Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti. Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti. Poi Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti.