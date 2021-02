Stasera in tv prima serata 1 febbraio 2021: “Ma che bella sorpresa” su Cine34. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 1 febbraio 2021. La guida tv

Stasera in tv prima serata 1 febbraio 2021: “Ma che bella sorpresa” su Cine34.

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “Il commissario Ricciardi” (ore 21.25, FICTION)

Raidue – “NCIS” (ore 21.25, TELEFILM)

Raitre – “Presadiretta” (ore 21.25, ATTUALITA’)

Rete 4 – “Quarta Repubblica” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Canale 5 – “Grande Fratello Vip” (ore 21.20, REALITY)

Italia 1 – “The transporter” (ore 21.20, FILM AZIONE)

La7 – “Black rain – Pioggia sporca” (ore 21.15, FILM POLIZIESCO)

Tv8 [CANALE 8] – “Alessandro Borghese – 4 ristoranti” (ore 21.30, REALITY)

Nove [CANALE 9] – “E io non pago” (ore 21.25, FILM COMMEDIA)

20 [CANALE 20] – “Hunger Games – Il canto della rivolta – Parte II” (ore 21.00, FILM FANTASTICO)

Rai 4 [CANALE 21] – “La casa delle bambole – Ghostland” (ore 21.10, FILM HORROR)

Iris [CANALE 22] – “Steve Jobs” (ore 21.00, FILM BIOGRAFICO)

Rai 5 [CANALE 23] – “In scena – Gli sci di Primo Levi” (ore 21.15, DOCUMENTARI)

Rai Movie [CANALE 24] – “Alvarez Kelly” (ore 21.00, FILM WESTERN)

RaiPremium [CANALE 25] – “Fidanzati per convenienza” (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Cielo [CANALE 26] – “Black book“ (ore 21.15, FILM DRAMMATICO)

Paramount Network [CANALE 27] – “tra matrimoni e divorzi“ (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

La 5 [CANALE 30] – “Grande Fratello Vip“ (ore 21.10, REALITY)

Real Time [CANALE 31] – “Vite al limite” (ore 21.25, REALITY)

Cine 34 [CANALE 34] – “Ma che bella sorpresa” (ore 21.30, FILM COMMEDIA)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Grande Fratello Vip” (ore 21.15, TALENT)

Italia 2 [CANALE 120] – “The bay” (ore 21.15, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “CSI” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

Stasera in tv primaserata 1 febbraio 2021: “Ma che bella sorpresa” su Cine34.

STASERA IN TV PRIMA SERATA 31 GENNAIO 2021

*Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti. Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti. Poi Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti.