Stasera in tv film prima serata 8 settembre 2021 “Lo chiamavano Jeeg Robot” su Rai Movie. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 8 settembre 2021. La guida tv

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “Qualificazioni Mondiali 2022: Italia-Lituania” (ore 20.30, CALCIO)

Raidue – “Scomparsa in Paradiso” (ore 21.20, FILM TV THRILLER)

Raitre – “Chi l’ha visto?” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Rete 4 – “Zona bianca” (ore 21.25, ATTUALITA’)

Canale 5 – “Paradiso amaro” (ore 21.20, FILM DRAMMATICO)

Italia 1 – “Chicago Fire” (ore 21.20, TELEFILM)

La7 – “Il processo di Norimberga” (ore 21.15, MINISERIE)

Tv8 [CANALE 8] – “X Factor People“ (ore 21.30, TALENT)

Nove [CANALE 9] – “Ex“ (ore 21.25, FILM COMMEDIA)

20 [CANALE 20] – “Io Robot” (ore 21, FILM FANTASCIENZA)

Rai 4 [CANALE 21] – “The gangster, the cop, the devil” (ore 21.20, FILM THRILLER)

Iris [CANALE 22] – “Burn after reading” (ore 21, FILM COMMEDIA)

Rai Movie [CANALE 24] – “Lo chiamavano Jeeg Robot” (ore 21.10, FILM FANTASY)

Paramount Network [CANALE 27] – “Cassandre 9 – Relazioni pericolose” (ore 21.10, FILM TV GIALLO)

La 5 [CANALE 30] – “This is beat – Sfida di ballo” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

Cine 34 [CANALE 34] – “Immaturi” (ore 21, FILM COMMEDIA)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “The Good Wife” (ore 21.30, TELEFILM)

Cielo [CANALE 26] – “3 Headed Shark Attack“ (ore 21.15, FILM AZIONE)

TV2000 [CANALE 28] – “Italia in preghiera – Recita del rosario” (ore 20.50, RELIGIOSO) “I misteri di Maria da Nazareth a Fatima” (ore 21.40, DOCUMENTI)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Brignano con la O” (ore 21.10, VARIETA’)

Focus [CANALE 35] – “Grandi felini: i dominatori della terra” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “Storie della tv” (ore 21.10, DOCUMENTI) “La guerra segreta” (ore 22.10, DOCUMENTI)

DMAX [CANALE 52] – “Life Below Zero” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Spike [CANALE 49] – “Merlino e la battaglia dei draghi” (ore 21.30, FILM FANTASY)

Italia 2 [CANALE 66] – “Fire Force” (ore 21.15, CARTONI ANIMATI)

Rai 5 [CANALE 23] – “Concerto Nicola Piovani alla Corte Costituzionale” (ore 21.15, CONCERTO)

Rai Premium [CANALE 25] – “Purché finisca bene – Piccoli segreti, grandi bugie” (ORE 21.20, FICTION)

Real Time [CANALE 31] – “D’amore e d’accordo” (ore 21.25, GAME SHOW) “Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli” (ore 22.20, DOCU-REALITY)

Giallo [CANALE 38] – “Unforgettable” (ore 21.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Law & Order: Unità speciale” (ore 21.10, TELEFILM)

*Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti.

