Stasera in tv film prima serata 31 agosto 2021 "Mamma o papà" su Canale 5

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “D. TIME – Il tempo di Lady D.” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Raidue – “Hawaii Five-O – Stagione 10” (ore 21.20, TELEFILM)

Raitre – “Doppia colpa” (ore 21.20, FILM DRAMMATICO)

Rete 4 – “Men of Honor – L’onore degli uomini” (ore 21.25, FILM DRAMMATICO)

Canale 5 – “Mamma o papa’?” (ore 21.25, FILM COMMEDIA)

Italia 1 – “Terminator Genisys” (ore 21.20, FILM FANTASCIENZA)

La7 – “In onda” (ore 20.35, ATTUALITA’)

Tv8 [CANALE 8] – “RTL 102.5 Power Hits Estate 2021“ (ore 20.30, MUSICALE)

Nove [CANALE 9] – “Innocenti bugie“ (ore 21.25, FILM AZIONE)

20 [CANALE 20] – “Frozen” (ore 21.05, FILM THRILLER)

Rai 4 [CANALE 21] – “Alien Vs Predator” (ore 21.20, FILM FANTASCIENZA)

Iris [CANALE 22] – “Rullo di tamburi” (ore 21, FILM WESTERN)

Rai Movie [CANALE 24] – “Borg McEnroe” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

Paramount Network [CANALE 27] – “Delta Force” (ore 21.10, FILM AZIONE)

La 5 [CANALE 30] – “La confessione di un marito” (ore 21.10, FILM THRILLER)

Cine 34 [CANALE 34] – “The dreamers” (ore 21.05, FILM DRAMMATICO)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “Downton Abbey” (ore 21.30, TELEFILM)

Cielo [CANALE 26] – “Un amore per caso“ (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

TV2000 [CANALE 28] – “Da qui all’eternità” (ore 20.55, FILM DRAMMATICO)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Ciao Darwin – Terre desolate” (ore 21.20, VARIETA’)

Focus [CANALE 35] – “Mysteries Of The Mekong” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “Iraq: distruzione di una nazione” (ore 21.10, DOCUMENTI)

DMAX [CANALE 52] – “Il boss del paranormal” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Spike [CANALE 49] – “True Justice – La confraternita” (ore 21.30, FILM TV AZIONE)

Italia 2 [CANALE 66] – “Your Highness” (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Rai 5 [CANALE 23] – “In guerra” (ore 21.15, FILM DRAMMATICO)

Rai Premium [CANALE 25] – “Mister Ignis – L’operaio che fondo’ un impero” (ORE 21.20, FICTION)

Real Time [CANALE 31] – “Primo appuntamento” (ore 21.25, REALITY)

Giallo [CANALE 38] – “Elementary” (ore 21.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “The Mentalist” (ore 21.10, TELEFILM)

