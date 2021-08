Stasera in tv film prima serata 29 agosto 2021 “Chi m’ha visto” su Rai 1. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 29 agosto 2021. La guida tv

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “Chi m’ha visto” (ore 21.25, FILM COMMEDIA)

Raidue – “NCIS: Los Angeles” (ore 21, TELEFILM) “N.C.I.S. New Orleans” (ore 22.05, TELEFILM)

Raitre – “Kilimangiaro Estate” (ore 21.25, VIAGGI)

Rete 4 – “Pressing Serie A” (ore 21.25, SPORT)

Canale 5 – “Grand Hotel – Intrighi e passioni” (ore 21.20, TELEFILM)

Italia 1 – “Matrimonio al Sud” (ore 21.20, FILM COMMEDIA)

La7 – “Atlantide” (ore 21.30, DOCUMENTI)

Tv8 [CANALE 8] – “Masterchef Italia“ (ore 21.30, TALENT)

Nove [CANALE 9] – “Air Force One“ (ore 21.25, FILM AZIONE)

20 [CANALE 20] – “Live! Corsa contro il tempo” (ore 21, FILM AZIONE)

Rai 4 [CANALE 21] – “Charlie Says” (ore 21.20, FILM DRAMMATICO)

Iris [CANALE 22] – “Genius” (ore 21, FILM DRAMMATICO)

Rai Movie [CANALE 24] – “La Pantera Rosa 2” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Paramount Network [CANALE 27] – “Dead Man Walking – Condannato a morte” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

La 5 [CANALE 30] – “Cambiare per amore” (ore 21.10, FILM TV DRAMMATICO)

Cine 34 [CANALE 34] – “Bellifreschi” (ore 21, FILM COMMEDIA)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “Grey’s Anatomy” (ore 21.30, TELEFILM)

Cielo [CANALE 26] – “Addio mia concubina“ (ore 21.15, FILM DRAMMATICO)

TV2000 [CANALE 28] – “Millie” (ore 21.20, FILM MUSICAL)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Tu si que vales” (ore 21.10, TALENT)

Focus [CANALE 35] – “Freedom oltre il confine” (ore 21.15, FILM DOCUMENTARIO)

Rai Storia [CANALE 54] – “Il sole anche di notte” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

DMAX [CANALE 52] – “Airport Security Nuova Zelanda” (ore 21.25, REALITY)

Spike [CANALE 49] – “True Justice – Incrocio mortale” (ore 21.30, FILM TV AZIONE)

Italia 2 [CANALE 66] – “Shameless” (ore 21.15, TELEFILM)

Rai 5 [CANALE 23] – “Di là dal fiume e tra gli alberi” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Rai Premium [CANALE 25] – “Un’ora sola vi vorrei” (ORE 21.20, VARIETA’)

Real Time [CANALE 31] – “90 giorni per innamorarsi” (ore 20.35, REALITY)

Giallo [CANALE 38] – “L’ispettore Barnaby” (ore 21.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Colombo: Ricatto mortale” (ore 21.10, FILM TV GIALLO)

