Stasera in tv film prima serata 28 agosto 2021 “Compromessi sposi” su Canale 5

da sorrisi.com

Raiuno – “A grande richiesta – Il meglio di” (ore 21.25, VARIETA’)

Raidue – “Il killer della porta accanto” (ore 21.05, FILM THRILLER)

Raitre – “The Front Runner – Il vizio del potere” (ore 21.20, FILM DRAMMATICO)

Rete 4 – “Una vita” (ore 21.25, TELENOVELA)

Canale 5 – “Compromessi sposi” (ore 21.20, FILM COMMEDIA)

Italia 1 – “Ritorno al futuro – Parte II” (ore 21.20, FILM FANTASY)

La7 – “Downton Abbey” (ore 21.15, TELEFILM)

Tv8 [CANALE 8] – “Terremoto 10.0“ (ore 21.30, FILM AZIONE)

Nove [CANALE 9] – “Harry e Meghan Il lato oscuro della corona“ (ore 21.25, DOCUMENTI’)

20 [CANALE 20] – “Ted 2” (ore 21, FILM COMMEDIA)

Rai 4 [CANALE 21] – “Pericle il nero” (ore 21.20, FILM DRAMMATICO)

Iris [CANALE 22] – “Il delitto perfetto” (ore 21, FILM THRILLER)

Rai Movie [CANALE 24] – “La Pantera Rosa 2006” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Paramount Network [CANALE 27] – “The Twilight Saga Breaking Dawn-Parte 2” (ore 21.10, FILM FANTASTICO)

La 5 [CANALE 30] – “Rosamunde Pilcher: Fidarsi è bene, innamorarsi è meglio” (ore 21.10, FILM TV DRAMMATICO)

Cine 34 [CANALE 34] – “Ringo e Gringo contro tutti” (ore 21, FILM COMICO)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “Lie To Me” (ore 21, TELEFILM)

Cielo [CANALE 26] – “Vanessa“ (ore 21.15, FILM DRAMMATICO)

TV2000 [CANALE 28] – “La protesta del silenzio” (ore 21.20, FILM COMMEDIA)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Festivalbar – Le finali” (ore 21.10, MUSICALE)

Focus [CANALE 35] – “La Storia dell’Universo” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “L’estate di Davide” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

DMAX [CANALE 52] – “Animal Fight Club” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Spike [CANALE 49] – “Soko – Misteri tra le montagne” (ore 21.30, TELEFILM)

Italia 2 [CANALE 66] – “La fattoria maledetta” (ore 21.15, FILM HORROR)

Rai 5 [CANALE 23] – “Gene Gnocchi – La neve e l’arte di scioglierla senza farla bollire” (ore 21.15, PROSA)

Rai Premium [CANALE 25] – “Màkari” (ORE 21.20, FICTION)

Real Time [CANALE 31] – “Vite al limite” (ore 21.30, DOCU-REALITY)

Giallo [CANALE 38] – “Cherif” (ore 21.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Poirot non sbaglia” (ore 21.10, FILM TV GIALLO)

A cura di Barbara Piergentili

*Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti.

