Stasera in tv film prima serata 27 agosto 2021 “Serenity – L’isola dell’inganno” su Canale 5

da sorrisi.com

Raiuno – “Canzone segreta” (ore 21.25, MUSICALE)

Raidue – “A volte i segreti uccidono” (ore 21.20, FILM THRILLER)

Raitre – “La Grande Storia” (ore 21.20, DOCUMENTI)

Rete 4 – “Il terzo indizio” (ore 21.20, DOCUMENTI)

Canale 5 – “Serenity – L’isola dell’inganno” (ore 21.20, FILM THRILLER)

Italia 1 – “Chicago P.D.” (ore 21.20, TELEFILM)

La7 – “Mangia, prega, ama” (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Tv8 [CANALE 8] – “Gomorra“ (ore 21.30, FICTION)

Nove [CANALE 9] – “Enrico Brignano – Tutto quello che non vi ho detto“ (ore 21.25, VARIETA’)

20 [CANALE 20] – “Senza nome e senza regole” (ore 21.05, FILM AZIONE)

Rai 4 [CANALE 21] – “Face Off – Due facce di un assassino” (ore 21.20, FILM THRILLER)

Iris [CANALE 22] – “L’uomo dei sogni” (ore 21, FILM DRAMMATICO)

Rai Movie [CANALE 24] – “La battaglia dei sessi” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Paramount Network [CANALE 27] – “Fear The Walking Dead” (ore 21.10, TELEFILM)

La 5 [CANALE 30] – “Il viaggio delle ragazze” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Cine 34 [CANALE 34] – “Romanzo criminale” (ore 21, FILM DRAMMATICO)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “Josephine, ange gardien” (ore 21.15, TELEFILM)

Cielo [CANALE 26] – “La fine dell’innocenza“ (ore 21.15, FILM DRAMMATICO)

TV2000 [CANALE 28] – “Non uno di meno” (ore 20.55, FILM DRAMMATICO)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Tu si que vales” (ore 21.10, TALENT)

Focus [CANALE 35] – “I segreti dei mega-treni” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “Inferno nei mari” (ore 21.10, DOCUMENTI) “14-18 La Grande Guerra” (ore 22.10, DOCUMENTI)

DMAX [CANALE 52] – “Ingegneria degli epic fail” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Spike [CANALE 49] – “Kill’Em All – Uccidili tutti” (ore 21.30, FILM AZIONE)

Italia 2 [CANALE 66] – “Blade II” (ore 21.15, FILM HORROR)

Rai 5 [CANALE 23] – “Bernstein Reflections” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Rai Premium [CANALE 25] – “Purché finisca bene – La tempesta” (ORE 21.20, FICTION)

Real Time [CANALE 31] – “Cake Star – Pasticcerie in sfida” (ore 21.25, REALITY)

Giallo [CANALE 38] – “Delitto a Cadenet” (ore 21.10, FILM TV POLIZIESCO)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Poirot: delitto in cielo” (ore 21.10, FILM TV GIALLO)

