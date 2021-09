Stasera in tv film prima serata 26 settembre 2021 “Il ponte delle spie” su Rai 3. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 26 settembre 2021. La guida tv

Stasera in tv film prima serata 26 settembre 2021 “Il ponte delle spie” su Rai 3

da sorrisi.com

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “Da grande” (ore 21.25, VARIETA’)

Raidue – “NCIS: Los Angeles” (ore 21, TELEFILM) “N.C.I.S. New Orleans” (ore 22.05, TELEFILM)

Raitre – “Il ponte delle spie” (ore 20.40, FILM THRILLER)

Rete 4 – “Controcorrente” (ore 20.30, ATTUALITA’)

Canale 5 – “Scherzi a parte” (ore 21.20, VARIETA’)

Italia 1 – “San Andreas” (ore 21.20, FILM AZIONE)

La7 – “Atlantide” (ore 20.35, DOCUMENTI)

Tv8 [CANALE 8] – “Masterchef Italia“ (ore 21.30, TALENT)

Nove [CANALE 9] – “Pearl Harbor“ (ore 21.25, FILM GUERRA)

20 [CANALE 20] – “Vendetta – Una storia d’amore” (ore 21, FILM THRILLER)

Rai 4 [CANALE 21] – “Ted Bundy – Fascino criminale” (ore 21.20, FILM DRAMMATICO)

Iris [CANALE 22] – “La teoria del tutto” (ore 21, FILM DRAMMATICO)

Rai Movie [CANALE 24] – “La leggenda di un amore – Cinderella” (ore 21.10, FILM ROMANTICO)

Paramount Network [CANALE 27] – “Fuga da Alcatraz” (ore 21.10, FILM AZIONE)

La 5 [CANALE 30] – “Love on ice” (ore 21.10, FILM COMMEDIA SENTIMENTALE)

Cine 34 [CANALE 34] – “La casa stregata” (ore 21, FILM COMICO/COMMEDIA)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “Grey’s Anatomy” (ore 21.30, TELEFILM)

Cielo [CANALE 26] – “Ragione e sentimento“ (ore 21.15, FILM ROMANTICO/DRAMMATICO)

TV2000 [CANALE 28] – “Mansfield Park” (ore 21.20, FILM ROMANTICO/DRAMMATICO)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Grande Fratello Vip – Live” (ore 21.10, REALITY)

Focus [CANALE 35] – “Capolavori dell’ingegneria romana” (ore 21.15, FILM DOCUMENTI) “Antico Egitto Civilta’ eterna” (ore 22.15, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “Il labirinto del silenzo” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO/STORICO)

DMAX [CANALE 52] – “Highway Security: Spagna” (ore 21.25, DOCUREALITY)

Spike [CANALE 49] – “True Justice – La confraternita” (ore 21.30, FILM TV AZIONE)

Italia 2 [CANALE 66] – “Shameless” (ore 21.15, TELEFILM)

Rai 5 [CANALE 23] – “Di là dal fiume e tra gli alberi” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Rai Premium [CANALE 25] – “I casi della giovane Miss Fisher” (ORE 21.20, TELEFILM)

Real Time [CANALE 31] – “90 giorni per innamorarsi” (ore 20.35, REALITY)

Giallo [CANALE 38] – “Due detective a Dresda” (ore 21.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Il ritorno di Colombo” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

Stasera in tv film prima serata 26 settembre 2021 “Il ponte delle spie” su Rai 3

*Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti. Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti. Poi Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti.

Guarda i canali tv in streaming

“RAI1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“TV8 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“NOVE STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“PARAMOUNT CHANNEL DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7D STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CIELO STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“TV2000 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“DMAX” STREAMING DIRETTA GUARDA IL VIDEO

“SPIKE TV” STREAMING DIRETTA GUARDA IL VIDEO

“REAL TIME” STREAMING LIVE GUARDA IL VIDEO

“GIALLO TV” STREAMING DIRETTA GUARDA IL VIDEO

“20 MEDIASET” CANALE STREAMING DIRETTA GUARDA IL VIDEO

“RAI 4” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“IRIS” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“RAI 5” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“RAIMOVIE” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“RAI PREMIUM” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“LA 5” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“QVC ITALIA” DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“FOOD NETWORK” CANALE STREAMING DIRETTA GUARDA IL VIDEO

“CINE34” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“FOCUS” CANALE DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO

“RTL 102.5” CANALE TV DIRETTA STREAMING GUARDA IL VIDEO