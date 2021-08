Stasera in tv film prima serata 26 agosto 2021 “Il mostro” su Rai 1. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 26 agosto 2021. La guida tv

Stasera in tv film prima serata 26 agosto 2021 “Il mostro” su Rai 1

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “Il mostro” (ore 21.25, FILM COMMEDIA)

Raidue – “NCIS” (ore 21.20, TELEFILM) “Delitti in paradiso” (ore 21.20, TELEFILM)

Raitre – “Angel Of Mine” (ore 21.10, FILM THRILLER)

Rete 4 – “L’amore è eterno finché dura” (ore 21.25, FILM COMMEDIA)

Canale 5 – “Windstorm 5 – Uniti per sempre” (ore 21.20, FILM AVVENTURA)

Italia 1 – “FBI: Most Wanted” (ore 21.20, TELEFILM)

La7 – “I cannoni di Navarone” (ore 21.15, FILM GUERRA)

Tv8 [CANALE 8] – “I delitti del barlume – Donne con le palle“ (ore 21.30, FILM TV GIALLO)

Nove [CANALE 9] – “Freddie Mercury – The Great Pretender“ (ore 21.25, FILM DOCUMENTARIO)

20 [CANALE 20] – “Fuga per il futuro” (ore 21.05, FILM AZIONE)

Rai 4 [CANALE 21] – “Escape Plan – Fuga dall’inferno” (ore 21.20, FILM AZIONE)

Iris [CANALE 22] – “Hollywood Homicide” (ore 21.15, FILM AZIONE)

Rai Movie [CANALE 24] – “Operation Finale” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

Paramount Network [CANALE 27] – “Mr. & Mrs. Smith” (ore 21.10, FILM AZIONE)

La 5 [CANALE 30] – “Step Up” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

Cine 34 [CANALE 34] – “L’insegnante al mare con tutta la classe” (ore 21, FILM COMMEDIA)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “Amori e disastri” (ore 21.30, FILM COMMEDIA)

Cielo [CANALE 26] – “Revenge“ (ore 21.15, FILM AZIONE)

TV2000 [CANALE 28] – “Colpo di luna” (ore 20.55, FILM DRAMMATICO)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Arcizelig” (ore 21.10, VARIETA’)

Focus [CANALE 35] – “Segreti nel ghiaccio” (ore 21.15, DOCUMENTI) “Le furie della natura” (ore 22.15, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “a.C. d.C.” (ore 21.10, DOCUMENTI)

DMAX [CANALE 52] – “La febbre dell’oro” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Spike [CANALE 49] – “Deutschland 83” (ore 21.30, TELEFILM)

Italia 2 [CANALE 66] – “Pallottole cinesi” (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Rai 5 [CANALE 23] – “Rigoletto” (ore 21.15, OPERA LIRICA)

Rai Premium [CANALE 25] – “Rex 6” (ORE 21.20, TELEFILM)

Real Time [CANALE 31] – “Matrimonio a prima vista Italia” (ore 21.25, REALITY)

Giallo [CANALE 38] – “L’ispettore Barnaby” (ore 21.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “The Closer” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

