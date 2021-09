Stasera in tv film prima serata 23 settembre 2021 “Widows – Eredità criminale” su Rai 2. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 23 settembre 2021. La guida tv

Stasera in tv film prima serata 23 settembre 2021 “Widows – Eredità criminale” su Rai 2

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “Fino all’ultimo battito” (ore 21.25, FICTION)

Raidue – “Widows – Eredita’ criminale” (ore 21.20, FILM THRILLER)

Raitre – “Lui è peggio di me” (ore 21.10, COMEDY SHOW)

Rete 4 – “Dritto e rovescio” (ore 21.25, ATTUALITA’)

Canale 5 – “Star in the star” (ore 21.20, VARIETA’)

Italia 1 – “Chicago Med” (ore 21.20, TELEFILM)

La7 – “Piazzapulita” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Tv8 [CANALE 8] – “I delitti del BarLume – Tana libera tutti“ (ore 21.15, FILM TV GIALLO)

Nove [CANALE 9] – “Teresa Mannino in ‘Terrybilmente Divagante’“ (ore 21.25, PROSA)

20 [CANALE 20] – “47 Ronin” (ore 21.05, FILM AZIONE)

Rai 4 [CANALE 21] – “Reprisal – Caccia all’uomo” (ore 21.20, FILM AZIONE)

Iris [CANALE 22] – “Daylight – Trappola nel tunnel” (ore 21, FILM AZIONE)

Rai Movie [CANALE 24] – “The front runner – Il vizio del potere” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

Paramount Network [CANALE 27] – “Il cacciatore di ex” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

La 5 [CANALE 30] – “The Wedding Date – L’amore ha il suo prezzo” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Cine 34 [CANALE 34] – “Mezzo destro mezzo sinistro – 2 calciatori senza pallone” (ore 21, FILM COMMEDIA)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “E’ arrivato nostro figlio” (ore 21.30, FILM COMMEDIA)

Cielo [CANALE 26] – “Absolution – Le regole della vendetta“ (ore 21.15, FILM AZIONE)

TV2000 [CANALE 28] – “L’incredibile volo” (ore 20.55, FILM DRAMMATICO)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Grande Fratello Vip – Live” (ore 21.10, REALITY)

Focus [CANALE 35] – “Inclinazione 23.5 Il ritmo della terra” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “a.C. d.C.” (ore 21.10, DOCUMENTI)

DMAX [CANALE 52] – “La febbre dell’oro” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Spike [CANALE 49] – “Deutschland 83” (ore 21.30, TELEFILM)

Italia 2 [CANALE 66] – “Devil” (ore 21.15, FILM THRILLER)

Rai 5 [CANALE 23] – “Norma” (ore 21.15, OPERA LIRICA)

Rai Premium [CANALE 25] – “Rex 7” (ORE 21.20, TELEFILM)

Real Time [CANALE 31] – “Vite al limite” (ore 21.25, DOCUREALITY)

Giallo [CANALE 38] – “Astrid et Raphaelle” (ore 21.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “The Closer” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

