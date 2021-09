Stasera in tv film prima serata 17 settembre 2021 “DolceRoma” su Rai 3. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 17 settembre 2021. La guida tv

da sorrisi.com

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “Tale e quale Show” (ore 21.25, VARIETA’)

Raidue – “N.C.I.S.” (ore 21.20, TELEFILM) “Bull” (ore 22.05, TELEFILM)

Raitre – “DolceRoma” (ore 21.20, FILM COMMEDIA)

Rete 4 – “Quarto Grado” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Canale 5 – “Grande Fratello Vip” (ore 21.20, REALITY)

Italia 1 – “Rambo” (ore 21.20, FILM AZIONE)

La7 – “Propaganda Live” (ore 21.15, ATTUALITA’)

Tv8 [CANALE 8] – “Gomorra – La serie“ (ore 21.30, FICTION)

Nove [CANALE 9] – “Teresa Mannino in ‘Sono nata il 23’ “ (ore 21.25, PROSA)

20 [CANALE 20] – “The accountant” (ore 21.05, FILM AZIONE)

Rai 4 [CANALE 21] – “The Midnight Man” (ore 21.20, FILM HORROR)

Iris [CANALE 22] – “Deep Impact” (ore 21, FILM THRILLER)

Rai Movie [CANALE 24] – “Qualcosa è cambiato” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Paramount Network [CANALE 27] – “Garage Sale Mystery – Maschera di morte” (ore 21.10, FILM TV GIALLO)

La 5 [CANALE 30] – “Rosamunde Pilcher: un amore che ritorna ” (ore 21.10, FILM TV DRAMMATICO)

Cine 34 [CANALE 34] – “La liceale seduce i professori” (ore 21, FILM COMMEDIA)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “Josephine, ange gardien” (ore 21.15, TELEFILM)

Cielo [CANALE 26] – “Il mondo p*rno di due sorelle“ (ore 21.15, FILM DRAMMATICO)

TV2000 [CANALE 28] – “La stanza di Marvin” (ore 20.55, FILM DRAMMATICO)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Grande Fratello Vip – Live” (ore 21.10, REALITY)

Focus [CANALE 35] – “Super grattacieli” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “20 09 1870 La battaglia per Roma” (ore 21.10, DOCUMENTI) “’14-’18 La Grande Guerra” (ORE 22.10, DOCUMENTI)

DMAX [CANALE 52] – “Ingegneria impossibile” (ore 21.25, TALENT)

Spike [CANALE 49] – “Spia per caso” (ore 21.30, FILM AZIONE)

Italia 2 [CANALE 66] – “Annabelle 2: Creation” (ore 21.15, FILM HORROR)

Rai 5 [CANALE 23] – “Art Night ” (ore 21.15, CONCERTO)

Rai Premium [CANALE 25] – “Purche’ finisca bene – L’amore, il sole e le altre strelle” (ORE 21.20, FICTION)

Real Time [CANALE 31] – “Bake Off Italia: dolci in forno” (ore 21.25, REALITY)

Giallo [CANALE 38] – “Delitto a Biot” (ore 21.10, FILM TV GIALLO)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Chicago Fire” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

*Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti.

