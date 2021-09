Stasera in tv film prima serata 1 ottobre 2021 “Hammamet” su Rai 3. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 1 ottobre 2021. La guida tv

da sorrisi.com

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “Tale e quale Show” (ore 21.25, VARIETA’)

Raidue – “N.C.I.S.” (ore 21.20, TELEFILM) “Bull” (ore 22.05, TELEFILM) “Instinct” (ore 22.55, TELEFILM)

Raitre – “Hammamet” (ore 21.20, FILM BIOGRAFICO)

Rete 4 – “Quarto Grado” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Canale 5 – “Grande Fratello Vip 2021” (ore 21.20, REALITY)

Italia 1 – “Rambo III” (ore 21.20, FILM AZIONE)

La7 – “Propaganda Live” (ore 21.15, ATTUALITA’)

Tv8 [CANALE 8] – “Gomorra – La serie“ (ore 21.30, FICTION)

Nove [CANALE 9] – “Fratelli di Crozza “ (ore 21.25, VARIETA’) “La confessione” (ore 22,55, TALK SHOW)

20 [CANALE 20] – “Last Vegas” (ore 21.05, FILM AZIONE)

Rai 4 [CANALE 21] – “Look Away – Lo sguardo del Male” (ore 21.20, FILM HORROR)

Iris [CANALE 22] – “Hereafter” (ore 21, FILM WESTERN)

Rai Movie [CANALE 24] – “Cosa dirà la gente?” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

Paramount Network [CANALE 27] – “Garage Sale Mystery – Omicidio in re minore” (ore 21.10, FILM TV GIALLO)

La 5 [CANALE 30] – “Rosamunde Pilcher: Quando meno te lo aspetti…” (ore 21.10, FILM TV DRAMMATICO)

Cine 34 [CANALE 34] – “Mia moglie torna a scuola” (ore 21, FILM COMMEDIA)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “Josephine, ange gardien” (ore 21.15, TELEFILM)

Cielo [CANALE 26] – “L’amante inglese“ (ore 21.15, FILM DRAMMATICO)

TV2000 [CANALE 28] – “Eroi di tutti i giorni” (ore 20.55, FILM DRAMMATICO)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Grande Fratello Vip – Live” (ore 21.10, REALITY)

Focus [CANALE 35] – “Santa sofia: un’eredità secolare” (ore 21.15, DOCUMENTI) “Citta’ in pericolo – Amsterdam” (ore 22.15, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “1940 L’Italia in Guerra” (ore 21.10, DOCUMENTI) “14-18 La Grande Guerra” (ore 22.10, DOCUMENTI)

DMAX [CANALE 52] – “Ingegneria impossibile” (ore 21.25, TALENT)

Spike [CANALE 49] – “The Medallion” (ore 21.30, FILM AZIONE)

Italia 2 [CANALE 66] – “The nun: La vocazione del male” (ore 21.15, FILM HORROR)

Rai 5 [CANALE 23] – “Art Night ” (ore 21.15, CONCERTO)

Rai Premium [CANALE 25] – “Fino all’ultimo battito” (ORE 21.20, FICTION)

Real Time [CANALE 31] – “Bake Off Italia: dolci in forno” (ore 21.25, REALITY)

Giallo [CANALE 38] – “Delitto nell’Herault” (ore 21.10, FILM TV GIALLO)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Chicago P.D.” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

*Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti.

