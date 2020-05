Vuoi guardare il video di “Stanotte al Museo egizio Alberto Angela”?

“Stanotte al Museo egizio Alberto Angela” (VIDEO)

da raiplay.it

“Stanotte al Museo egizio Alberto Angela” è il programma con cui il noto divulgatore accompagna gli spettatori in una visita straordinaria. E’ notte, le sale sono sgombre da turisti e da curiosi. I capolavori dell’antico Egitto emergono uno dopo l’altro e si lasciano ammirare in tutto il loro splendore. Il conduttore, inoltre, diventa l’occhio del pubblico, e lo guida tra gigantesche statue di sfingi e faraoni. Ma anche in una ricca tomba e all’interno di un tempio nubiano ricostruito pezzo per pezzo nel museo.

“STANOTTE AL MUSEO EGIZIO” GUARDA IL VIDEO

