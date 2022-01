Vuoi guardare “Sport Mediaset” oggi 22 gennaio 2022 delle 13?

“Sport Mediaset” oggi 22 gennaio 2022 delle 13 (VIDEO)

da mediasetplay.mediaset.it

“Sport Mediaset oggi” 22 gennaio 2022 edizione delle 13.20 è il notiziario sportivo in onda su Italia 1, noto fino al 2012 come “Studio Sport”. Sport Mediaset, poi, porta in casa tua tutto il grande calcio con i servizi, le interviste ai protagonisti e le novità sempre aggiornate di Calciomercato. Insomma, un servizio a tutto tondo per quanto riguarda lo sport più amato dagli italiani. Ad ogni modo, è il notiziario sportivo in onda su Italia 1, noto fino al 2012 come “Studio Sport”.

Le interviste ai calciatori, le sintesi delle partite e, inoltre, tanti approfondimenti per carpire ogni piccolo segreto del mondo del pallone. Alla conduzione, poi, attualmente, si alternano Mino Taveri, Giorgia Rossi, Angiolo Radice, Roberto Ciarapica, Alessio Conti e Jessica Tozzi. Dunque, è il notiziario sportivo in onda su Italia 1, noto fino al 2012 come “Studio Sport”.

“Sport Mediaset oggi” 22 gennaio 2022 edizione delle 13, poi, è anche dove il mondo dei motori è in primo piano. Lo si racconta, inoltre, con le notizie, gli approfondimenti e i collegamenti da tutti i circuiti. Ma non solo. Gli altri sport, poi, completano la ricca offerta di questo TG. Dunque, questo notiziario sportivo punta a dare ai tifosi italiani una visione completa, approfondita e competente su tutti i principali eventi che popolano le nostre giornate. Ad ogni modo, è il notiziario sportivo in onda su Italia 1, noto fino al 2012 come “Studio Sport”.

Dal 2017, poi, il tg adotta una nuova sigla ed una nuova veste grafica. Direttori di questa testata, inoltre, negli anni, furono Ettore Rognoni (dal 2002 al 2013) e poi Claudio Brachino (2013-2014). Attualmente, poi, tale ruolo spetta ad Alberto Brandi. Insomma, anche il mondo dei motori è in primo piano. Lo si racconta, quindi, con le notizie, gli approfondimenti e i collegamenti.

“SPORTMEDIASET” 22 GENNAIO 2022 EDIZIONE DELLE 13 GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO