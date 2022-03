“Spencer” scheda e recensioni del film

Distribuzione: 01 Distribution

Genere: Storico, drammatico

Anno: 2021

Regia: Pablo Larraìn

Cast: Kristen Stewart, Timothy Spall, Jack Nielen, Freddie Spry, Jack Farthing, Sean Harris, Stella Gonet, Richard Sammel, Elizabeth Berrington, Lore Stefanek, Amy Manson, Sally Hawkins

Durata: 111 minuti

Paese: Cile, Germania, Regno Unito

Voto (media ponderata): 3.5 (su 5)

La trama

Anni ’90: Diana Spencer ha realizzato che il suo matrimonio con il Principe Carlo non sta funzionando, ed è consapevole di dover prendere decisioni molto importanti. La storia è ambientata nei giorni delle vacanze di Natale trascorse a Sandringham, dove la famiglia reale si riunisce per celebrare le festività.

“Spencer” scheda e recensioni del film – La recensione di ComingSoon.it

La principessa Diana rinchiusa nella sua vita di noia, in un castello di algidità emotiva. Larrain prosegue il suo racconto di vite mirabili di donne che hanno segnato il Novecento, cambiando il ruolo sociale delle celebrità. Sul palcoscenico una donna e i tre giorni in cui decise di rinnegare la storia di una monarchia, per osare un futuro rinnegando un passato sclerotizzato. Accidentato, infantile, seducente, il percorso di Spencer è la ricerca di normalità di una donna che rifiutò di partecipare all’ennesimo gioco di (alta) società.

Recensione di Mauro Donzelli. Voto: 3.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

“Spencer” scheda e recensioni del film – La recensione di MyMovies.it

Un brushing, uno sguardo, un destino, pensavamo di conoscere tutto di lei, del suo matrimonio, della sua fine tragica, a soli trentasei anni. Eppure Lady D. è inesauribile, la sua vita è dappertutto. Su Netflix nella nuova stagione di The Crown, a Broadway con Diana, un musical realizzato a porte chiuse e in piena crisi sanitaria, al cinema ‘diretta’ da Pablo Larraín. Larrain firma un film freddo come la morte e come la sua protagonista.

Recensione di Marzia Gandolfi. Voto: 2.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di MoviePlayer.it

Raccontare Diana in modo nuovo, commovente e significativo era difficilissimo, e Larraìn ci è riuscito alla perfezione. Kirsten Stewart dipinge una rievocazione che non cade mai nell’imitazione. La sceneggiatura di Steven Knight è particolarmente a fuoco. La messa in scena è elegante, evocativa e potente. Chi si aspetta un biopic classico sarà deluso.

Recensione di Giuseppe Grossi Voto: 4.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

