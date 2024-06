“Speciale Ulisse – Normandia 80 anni dallo sbarco” streaming RaiPlay – 3 giugno 2024 (VIDEO)

2 Giugno 2024

Se sei appassionato di storia e desideri approfondire uno degli eventi più significativi del XX secolo, non perdere lo speciale di oggi di “Ulisse” su Rai 1. Alberto Angela, poi, ti condurrà attraverso le tappe del più grande sbarco militare della storia, disponibile in streaming su RaiPlay, ripercorrendo la preparazione, lo svolgimento e le conseguenze dello sbarco in Normandia.

In questo speciale, inoltre, Alberto Angela ti guiderà attraverso gli eventi che hanno segnato l’80º anniversario dello sbarco in Normandia. Con il suo stile coinvolgente e le sue conoscenze approfondite, poi, Angela ti condurrà in un viaggio emozionante attraverso la storia, raccontando la preparazione, lo svolgimento e le conseguenze di questa grande operazione militare.

Lo sbarco in Normandia, noto anche come D-Day, inoltre, è stato uno degli eventi cruciali della Seconda Guerra Mondiale. Attraverso testimonianze, immagini d’archivio e ricostruzioni storiche, poi, questo speciale ti offrirà uno sguardo approfondito su uno degli episodi più significativi della storia contemporanea.

Se non hai potuto seguire la trasmissione in diretta, non preoccuparti: la replica della puntata di oggi sarà disponibile su RaiPlay. Potrai, dunque, rivivere tutti i momenti salienti dello speciale quando vuoi, ovunque tu sia, grazie alla comodità dello streaming su RaiPlay.

“Speciale Ulisse – Normandia: 80 Anni dallo Sbarco” è molto più di un semplice programma televisivo: è un’opportunità per riflettere sulla storia e sulle sue conseguenze. Attraverso le storie di coloro che hanno vissuto quel momento storico e le analisi degli esperti, avrai modo di approfondire la tua comprensione di uno degli eventi più significativi del XX secolo.

Grazie a RaiPlay, puoi guardare “Speciale Ulisse – Normandia: 80 Anni dallo Sbarco” quando e dove vuoi, sul tuo dispositivo preferito. Che tu sia un appassionato di storia o semplicemente interessato a conoscere i fatti che hanno segnato il nostro passato, avrai sempre accesso a questo straordinario speciale.

Assicurati di seguire “Speciale Ulisse – Normandia: 80 Anni dallo Sbarco” su Rai 1 e su RaiPlay per non perdere neanche un momento di questo viaggio nella storia. Preparati a immergerti completamente nella narrazione avvincente di Alberto Angela e a scoprire i segreti e le curiosità di uno degli eventi più importanti della storia mondiale.

