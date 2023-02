Vuoi guardare il video di “Speciale Tg3 – Elezioni regionali” puntata oggi 13 febbraio 2023?

“Speciale Tg3 – Elezioni regionali” puntata oggi 13 febbraio 2023 (VIDEO)

da la7.it

“Speciale Tg3 – Elezioni regionali”, puntata oggi 13 febbraio 2023, è un appuntamento straordinario col notiziario. Un modo, poi, per seguire, minuto per minuto, grazie agli inviati, l’atteso esito delle urne nel Lazio e in Lombardia. Inoltre, in studio insieme a chi conduce, troviamo tanti ospiti del mondo del giornalismo e della politica. Comunque, è un appuntamento straordinario col notiziario. Un modo, poi, per seguire, minuto per minuto, grazie agli inviati, l’atteso esito delle urne nel Lazio e in Lombardia. Inoltre, in studio insieme a chi conduce, troviamo tanti ospiti del mondo del giornalismo e della politica.

Tuttavia, è un appuntamento straordinario col notiziario. Un modo, poi, per seguire, minuto per minuto, grazie agli inviati, l’atteso esito delle urne nel Lazio e in Lombardia. Inoltre, in studio insieme a chi conduce, troviamo tanti ospiti del mondo del giornalismo e della politica. Perciò, è un appuntamento straordinario col notiziario. Un modo, poi, per seguire, minuto per minuto, grazie agli inviati, l’atteso esito delle urne nel Lazio e in Lombardia. Inoltre, in studio insieme a chi conduce, troviamo tanti ospiti del mondo del giornalismo e della politica. Quindi, è un appuntamento straordinario col notiziario di Enrico Mentana.

“Speciale Tg3 – Elezioni regionali”, puntata oggi 13 febbraio 2023, è un appuntamento straordinario col notiziario. Un modo, poi, per seguire, minuto per minuto, grazie agli inviati, l’atteso esito delle urne nel Lazio e in Lombardia. Inoltre, in studio insieme a chi conduce, troviamo tanti ospiti del mondo del giornalismo e della politica. Comunque, è un appuntamento straordinario col notiziario. Un modo, poi, per seguire, minuto per minuto, grazie agli inviati, l’atteso esito delle urne nel Lazio e in Lombardia. Inoltre, in studio insieme a chi conduce, troviamo tanti ospiti del mondo del giornalismo e della politica.

Tuttavia, è un appuntamento straordinario col notiziario. Un modo, poi, per seguire, minuto per minuto, grazie agli inviati, l’atteso esito delle urne nel Lazio e in Lombardia. Inoltre, in studio insieme a chi conduce, troviamo tanti ospiti del mondo del giornalismo e della politica. Perciò, è un appuntamento straordinario col notiziario. Un modo, poi, per seguire, minuto per minuto, grazie agli inviati, l’atteso esito delle urne nel Lazio e in Lombardia. Inoltre, in studio insieme a chi conduce, troviamo tanti ospiti del mondo del giornalismo e della politica. Quindi, è un appuntamento straordinario col notiziario di Enrico Mentana.

“SPECIALE TG3 – ELEZIONI REGIONALI” PUNTATA OGGI 13 FEBBRAIO 2023 GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO