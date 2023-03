Vuoi guardare il video di “Souvenir d’Italie” film completo?

“Souvenir d’Italie” film completo (VIDEO)

da raiplay.it

“Souvenir d’Italie” film completo è un documentario dedicato a Lelio Luttazzi. Fu, poi, una delle figure più rappresentative di un periodo magico. In cui, inoltre, musica, teatro, cinema e televisione parlavano un linguaggio comune. Fatto, poi, di grande scrittura, “sense of humor” ed eleganza. Inoltre, l’intento del documentario è raccontare un grande artista. Ma, inoltre, anche una vicenda umana mai troppo approfondita ed esaminata. Forse, poi, per l’estrema signorilità e riservatezza di questo ‘portatore sano di smoking’ come lo definì Enrico Vaime. Comunque, è un documentario dedicato a Lelio Luttazzi. Fu, poi, una delle figure più rappresentative di un periodo magico. In cui, inoltre, musica, teatro, cinema e televisione parlavano un linguaggio comune.

"SOUVENIR D'ITALIE" FILM COMPLETO GUARDA IL VIDEO

