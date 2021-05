Vuoi guardare il video di “Sotto copertura 2 episodio 8 streaming”?

“Sotto copertura 2 episodio 8 streaming” (VIDEO)

da raiplay.it

“Sotto copertura 2 episodio 8 streaming” è la storia di Michele Romano, il capo della Squadra Mobile di Napoli. Un reparto, poi, di uomini al servizio dello Stato in un mondo pieno criminalità. Inoltre, dopo la cattura del boss dei Casalesi Antonio Iovine, detto “‘o Ninno”, Romano e la sua Squadra tornano a lavoro. Per, poi, tagliare la seconda testa dei Casalesi, quella di Michele Zagaria. Comunque, è la storia di Michele Romano, il capo della Squadra Mobile di Napoli.

Un reparto, poi, di uomini al servizio dello Stato in un mondo pieno di criminalità. Inoltre, dopo la cattura del boss dei Casalesi Antonio Iovine, detto “‘o Ninno”, Romano e la sua Squadra tornano a lavoro. Per, poi, tagliare la seconda testa dei Casalesi, quella di Michele Zagaria. Tuttavia, è la storia di Michele Romano, il capo della Squadra Mobile di Napoli. Un reparto, poi, di uomini al servizio dello Stato in un mondo pieno di criminalità.

“Sotto copertura 2 episodio 8 streaming” è la storia di Michele Romano, il capo della Squadra Mobile di Napoli. Un reparto, poi, di uomini al servizio dello Stato in un mondo pieno di criminalità. Inoltre, dopo la cattura del boss dei Casalesi Antonio Iovine, detto “‘o Ninno”, Romano e la sua Squadra tornano a lavoro. Per, poi, tagliare la seconda testa dei Casalesi, quella di Michele Zagaria. Comunque, è la storia di Michele Romano, il capo della Squadra Mobile di Napoli.

Un reparto, poi, di uomini al servizio dello Stato in un mondo pieno di criminalità. Inoltre, dopo la cattura del boss dei Casalesi Antonio Iovine, detto “‘o Ninno”, Romano e la sua Squadra tornano a lavoro. Per, poi, tagliare la seconda testa dei Casalesi, quella di Michele Zagaria. Tuttavia, è la storia di Michele Romano, il capo della Squadra Mobile di Napoli. Un reparto, poi, di uomini al servizio dello Stato in un mondo pieno di criminalità.

“SOTTO COPERTURA 2″ EPISODIO 8 RAIPLAY STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 1 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO