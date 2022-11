Vuoi guardare il video di “Sopravvissute” puntata stasera 24 novembre 2022?

“Sopravvissute” puntata stasera 24 novembre 2022 (VIDEO)

da raiplay.it

“Sopravvissute Rai 3”, puntata di oggi 24 novembre 2022, è la trasmissione che dà voce a tutte quelle donne che si sono salvate da una relazione tossica. Una relazione malsana e violenta. Donne, inoltre, che riconoscono in tempo il pericolo che stanno correndo. La conduttrice Matilde D’Errico intervista le donne ospiti in un serrato e intenso faccia a faccia. Ogni storia rappresenta, infatti, un archetipo nel quale riconoscersi.

“SOPRAVVISSUTE RAI 3” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA DI OGGI 24 NOVEMBRE 2022

