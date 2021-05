Vuoi guardare il video di “Sopravvissute Rai 3” puntata 13 maggio 2021?

“Sopravvissute Rai 3” puntata 13 maggio 2021 (VIDEO)

da raiplay.it

“Sopravvissute Rai 3”, puntata 13 maggio 2021, è la trasmissione che dà voce a tutte quelle donne che si sono salvate da una relazione tossica. Una relazione malsana e violenta. Donne, inoltre, che riconoscono in tempo il pericolo che stanno correndo. La conduttrice Matilde D’Errico intervista le donne ospiti in un serrato e intenso faccia a faccia. Ogni storia rappresenta, infatti, un archetipo nel quale riconoscersi.

Un archetipico che diventa specchio per le altre. Comunque, è la trasmissione che dà voce a tutte quelle donne che si sono salvate da una relazione tossica. Una relazione malsana e violenta. Donne, inoltre, che riconoscono in tempo il pericolo che stanno correndo. La conduttrice Matilde D’Errico intervista le donne ospiti in un serrato e intenso faccia a faccia. Ogni storia rappresenta, infatti, un archetipo nel quale riconoscersi. Un archetipico che diventa specchio per le altre.

“Sopravvissute Rai 3”, puntata 13 maggio 2021, è la trasmissione che dà voce a tutte quelle donne che si sono salvate da una relazione tossica. Una relazione malsana e violenta. Donne, inoltre, che riconoscono in tempo il pericolo che stanno correndo. La conduttrice Matilde D’Errico intervista le donne ospiti in un serrato e intenso faccia a faccia. Ogni storia rappresenta, infatti, un archetipo nel quale riconoscersi.

Un archetipico che diventa specchio per le altre. Comunque, è la trasmissione che dà voce a tutte quelle donne che si sono salvate da una relazione tossica. Una relazione malsana e violenta. Donne, inoltre, che riconoscono in tempo il pericolo che stanno correndo. La conduttrice Matilde D’Errico intervista le donne ospiti in un serrato e intenso faccia a faccia. Ogni storia rappresenta, infatti, un archetipo nel quale riconoscersi. Un archetipico che diventa specchio per le altre.

“SOPRAVVISSUTE RAI 3” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 13 MAGGIO 2021

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO