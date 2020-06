Vuoi guardare il video di “Soliti ignoti Rai 1” puntata 29 giugno 2020?

“Soliti ignoti Rai 1” puntata 29 giugno 2020 (VIDEO)

da raiplay.it

“Soliti ignoti Rai 1”, puntata 29 giugno 2020 è il quiz-show condotto da Amadeus. Il concorrente è alle prese con il gioco in cui bisogna abbinare a otto “ignoti” la giusta identità. Durante tutta l’indagine sono come sempre indispensabili logica, intuito e capacità di osservazione. Più identità si indovinano, più cresce il montepremi. In palio ci sono ogni sera 250.000 euro, che, nell’ultima parte del gioco, possono raddoppiare e raggiungere i 500.000 euro.

Per vincere, il montepremi accumulato nel corso della partita, il concorrente deve però risolvere il gioco finale. Comunque, è il quiz-show condotto da Amadeus. Il concorrente è alle prese con il gioco in cui bisogna abbinare a otto “ignoti” la giusta identità. Durante tutta l’indagine sono come sempre indispensabili logica, intuito e capacità di osservazione.

“Soliti ignoti Rai 1”, puntata 29 giugno 2020, è il quiz-show condotto da Amadeus. Il concorrente è alle prese con il gioco in cui bisogna abbinare a otto “ignoti” la giusta identità. Durante tutta l’indagine sono come sempre indispensabili logica, intuito e capacità di osservazione. Più identità si indovinano, più cresce il montepremi. In palio ci sono ogni sera 250.000 euro, che, nell’ultima parte del gioco, possono raddoppiare e raggiungere i 500.000 euro.

Per vincere, il montepremi accumulato nel corso della partita, il concorrente deve però risolvere il gioco finale. Comunque, è il quiz-show condotto da Amadeus. Il concorrente è alle prese con il gioco in cui bisogna abbinare a otto “ignoti” la giusta identità. Durante tutta l’indagine sono come sempre indispensabili logica, intuito e capacità di osservazione.

“SOLITI IGNOTI” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 29 GIUGNO 2020

“RAI 1 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO