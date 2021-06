Vuoi guardare il video di “Sogno azzurro RaiPlay” puntata 9 giugno 2021?

“Sogno azzurro RaiPlay” puntata 9 giugno 2021 (VIDEO)

da raiplay.it

“Sogno azzurro RaiPlay”, puntata 9 giugno 2021, è la prima docu-serie sulla Nazionale di calcio italiana. Quattro puntate, poi, per raccontare l’avvicinamento della squadra agli Europei di calcio 2021. Per la prima volta, inoltre, i tifosi entrano nella vita pubblica e privata degli Azzurri. Per scoprire, poi, il dietro le quinte, i rapporti umani, il lavoro dello staff e la vita dei giocatori. Comunque, è la prima docu-serie sulla Nazionale di calcio italiana.

Quattro puntate, poi, per raccontare l’avvicinamento della squadra agli Europei di calcio 2021. Per la prima volta, inoltre, i tifosi entrano nella vita pubblica e privata degli Azzurri. Per scoprire, poi, il dietro le quinte, i rapporti umani, il lavoro dello staff e la vita dei giocatori. Tuttavia, è la prima docu-serie sulla Nazionale di calcio italiana. Quattro puntate, poi, per raccontare l’avvicinamento della squadra agli Europei di calcio 2021. Per la prima volta, inoltre, i tifosi entrano nella vita pubblica e privata degli Azzurri.

“Sogno azzurro RaiPlay”, puntata 9 giugno 2021, è la prima docu-serie sulla Nazionale di calcio italiana. Quattro puntate, poi, per raccontare l’avvicinamento della squadra agli Europei di calcio 2021. Per la prima volta, inoltre, i tifosi entrano nella vita pubblica e privata degli Azzurri. Per scoprire, poi, il dietro le quinte, i rapporti umani, il lavoro dello staff e la vita dei giocatori. Comunque, è la prima docu-serie sulla Nazionale di calcio italiana.

Quattro puntate, poi, per raccontare l’avvicinamento della squadra agli Europei di calcio 2021. Per la prima volta, inoltre, i tifosi entrano nella vita pubblica e privata degli Azzurri. Per scoprire, poi, il dietro le quinte, i rapporti umani, il lavoro dello staff e la vita dei giocatori. Tuttavia, è la prima docu-serie sulla Nazionale di calcio italiana. Quattro puntate, poi, per raccontare l’avvicinamento della squadra agli Europei di calcio 2021. Per la prima volta, inoltre, i tifosi entrano nella vita pubblica e privata degli Azzurri.

“SOGNO AZZURRO RAIPLAY” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 9 GIUGNO 2021

“RAI 1 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO